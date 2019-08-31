“الشرق الاوسط” تشارك في معرض فلسطين الدولي للدراسة في الخارج



عمان – شاركت جامعة الشرق الأوسط في “معرض فلسطين الدولي الأول للدراسة في الخارج”، والذي اقيم في مدينتي رام الله وجنين الفلسطينيتين.

وشهد المعرض توافدا كبيرا من الطلبة الفلسطينيين الجدد والراغبين باستكمال دراساتهم في جامعة الشرق الاوسط، حيث تم تعريفهم بالتخصصات المتوافرة لديها في برنامجي البكالوريوس والماجستير، إضافة للبرامج الدولية التي اطلقتها مؤخرا كالبرنامج المستضاف مع جامعة بيدفوردشير البريطانية وبرنامج الصيدلة المشترك مع جامعة ستراثكلايد البريطانية.

واجاب ممثلو الجامعة في المعرض على جميع استفسارات الطلبة حول آلية التسجيل بالجامعة واسس القبول لديها، كما وعرضت الخدمات المقدمة للطلبة الفلسطينيين وخصوصا المنح التشجيعية المقدمة للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة الفلسطينية، إضافة إلى ما يميز الجامعة من الخدمات التي تقدمها للطلبة.