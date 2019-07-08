“الشرق الاوسط” تنفذ دورات في “إدارة الأزمات” لمنتسبي الجمارك

عمان – عقد مركز الابتكار وريادة الأعمال في جامعة الشرق الاوسط، دورة تدريبية مكثفة بالتعاون مع مديرية التدريب الجمركي لعدد من كوادر دائرة الجمارك الأردنية، تحت عنوان”إدارة الأزمات”، وذلك في قاعات التدريب الجمركي الإقليمي بمديرية مكافحة التهريب التي قام بافتتاحها عميد الجمارك الدكتور عناد الطعاني. وتضمنت الدورات، التي أدارها مدير المركز، الدكتور عبدالرحمن زريق، وشارك في تقديمها، عضو هيئة التدريس في كلية الأعمال، الدكتور محمد عثمان، محاور التفريق بين الأزمة والمشكلة، والفرق بين إدارة الأزمات والإدارة بالأزمات، إضافة لأبعاد الأزمة وسماتها وأنواعها، ومناهج تشخيص الأزمات. وقال الدكتور عبد الرحمن زريق، إن هذه الدورات التدريبية، تأتي انطلاقا من الاتفاقية المبرمة ما بين دائرة الجمارك الأردنية وجامعة الشرق الأوسط، والتي تهدف إلى توثيق التعاون وتبادل الخبرات ما بين الجانبين.

وتجدر الاشارة، إلى أن الجامعة، ابرمت مؤخرا مذكرة تفاهم مع دائرة الجمارك الأردنية، تضمنت التعاون في الاستخدام الأمثل للبيانات المتاحة، وتبادل المعلومات لتصميم حلول مبتكرة ما بين الجانبين، بهدف تنمية القدرات الريادية والتمكين من الإلمام بكافة الإجراءات، التي من شأنها تحويل الأفكار إلى مشاريع قائمة، إضافة لإعداد وتوفير البرامج التدريبية والتثقيفية الملائمة والمتخصصة لبناء وتعزيز القدرات التنافسية، لخلق مشاريع ابتكارية تساعد في ايجاد حلول جمركية في المملكة والمنطقة.