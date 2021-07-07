الشركات الناشئة المصرية والإماراتية تُتوج في المسابقة الإقليمية



دبي-اختتمت النسخة الثالثة من برنامج تسريع التأثير الاجتماعي C3، المدعوم من بنك إتش إس بي سي، حيث قام ستيفن موس، الرئيس التنفيذي الإقليمي للبنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، بالإعلان عن الفائزين بالمراتب الثلاثة الأولى.

وحلّت شركة برامودا من مصر في المرتبة الأولى، بينما جاءت مجموعة زولا الإماراتية في المرتبة الثانية، في حين كان المركز الثالث من نصيب منصة EduPloyment الإماراتية.

وحصل الفائزون الثلاثة على جوائز نقدية بدون حقوق ملكية من بنك إتش إس بي سي، ودعم استشاري مجاني من شركة باين آند كومباني، إضافة إلى دعم قانوني مجاني من شركة التميمي ومشاركوه للمحاماة، فضلاً عن ترخيص مجاني من مركز دبي للسلع المتعددة، الذي يُعتبر المنطقة الحرة الرائدة في العالم. كما قدّم شُركاء برنامج تسريع التأثير الاجتماعي C3 الدعم لرواد الأعمال خلال جلسات محاكاة لاجتماعات مجلس الإدارة، كما ساهموا من خلال عضويتهم في لجنة التحكيم في اختيار قائمة المُرشحين النهائيين.

كما سيستفيد الفائزون من أرصدة ترويجية لخدمة أمازون ويب سيرفسز (AWS) ضمن إطار برنامج AWS Activate، إضافة إلى الحصول على الدعم من شركة إف إتش إنسايتس، المختصة بالتدريب المؤسسي، والتي ستساهم في دعم الفائزين على المواءمة بين القيم والمهام الأساسية لشركاتهم.

واستقطب البرنامج بدورته للعام الجاري أكثر من 1000 مشاركة، حيث تم اختيار 42 رائد أعمال من ثمانية دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا ضمن القائمة النهائية للدورات التدريبية في الدور نصف النهائي، بما يُغطي 17 هدفاً من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وتم بعد ذلك اختيار 24 مُشاركاً ضمن قائمة المرشحين النهائيين تمثل السيدات من أصحاب الأعمال نسبة 45% منهم، لمواصلة رحلتهم والمشاركة في محاكاة اجتماعات مجلس الإدارة والمسابقة النهائية المخصصة لاستعراض أفكار مشاريعهم.

وساعدت تنظيم المنافسة عن طريق منصة تفاعلية جديدة من خلال الإنترنت، والتي طورّها برنامج تسريع التأثير الاجتماعي C3 بالشراكة مع خبراء تحليلات البيانات ومقدمي تكنولوجيا التعلم، في تمكين أصحاب المشاريع من تعزيز نتائج التعلم وتطبيق جميع الدروس المكتسبة بشكل فعال خلال فترة البرنامج المُقدم على مدى ثلاثة أشهر. تعليقاً على الموضوع، قالت صابرين رحمن، مُدير إداري- رئيس شؤون الاستدامة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بنك إتش إس بي سي: “نحن سعداء جداً بالتطور المُلفت الذي يشهده برنامج تسريع التأثير الاجتماعي C3 عاماً تلو الآخر. كما أننا واثقون بأن توسيع هذه الأعمال والشركات الرائدة على المستوى الاجتماعي سيساعد أيضاً في توسيع نطاق تأثيرها، ما سيعزز قدرتنا على معالجة بعض القضايا الأكثر أهمية في مجتمعاتنا. ويحمل التعاون والشراكات عبر جميع القطاعات أهمية محورية إذا أردنا العمل على تطوير حلول طويلة الأجل للمنطقة، ومن هنا تنبع أهمية شراكتنا المثمرة مع برنامج تسريع التأثير الاجتماعي C3”.

كما يؤكد البرنامج على التعاون المتنامي بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاع بهدف دعم رواد الأعمال المُشاركين في منافسات البرنامج.

بدورها قالت ميديا نوسنتيني، المؤسسة المشاركة لمشروع تسريع التأثير الاجتماعي C3: “يسعدنا أن نقدم هذا الدعم المذهل هذا العام من خلال شبكتنا؛ حيث شارك ما يزيد عن 160 خبيراً من الشركات الكبرى وأكثر من 30 من شركات رأس المال الاستثماري الإقليمية والدولية في محاكاة اجتماعات مجلس الإدارة، في حين خاض أكثر من 20 عضوا في لجنة التحكيم مهمة صعبة للغاية لاختيار الفائزين ولمسنا فعلياً الروح التعاون المميزة بين المرشحين النهائيين، ويسرنا أن نشهد إقامة شراكات مثمرة بين قادة الأعمال ممن ينشدون إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتنا”.