الشركات تستفيد من خدمات التقنيات الذكية لتطبيق التباعد في المكاتب

دبي – في ظلّ انتقال الشركات والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط إلى ما بات وضعا اعتياديا جديدا بالمزج بين العمل عن بعد والعمل في المكاتب التي أعيد فتحها ضمن التدابير الاحترازية، أصبح بإمكان الخدمات القائمة على التقنيات الذكية، ولا سيما في مجال الطباعة، دعم مهام العمل في المؤسسات والشركات التي تجد نفسها مطالبة اليوم بالالتزام بمبادئ التباعد الجسدي بين الموظفين وتدابيره الوقائية. وفي هذا السياق، أظهر استطلاع حديث أجرته شركة “برايس ووترهاوس كوبرز” في أوساط كبار المسؤولين الماليين في الشرق الأوسط، أن 76 بالمائة منهم يطبقون تدابير السلامة في أماكن العمل، وأن هذه النسبة ترتفع لتصل إلى 85 بالمائة من المشاركين من دولة الإمارات في الاستطلاع، والذي أظهر كذلك أن أكثر من نصف المنشآت في الشرق الأوسط (54 بالمائة) تمضي في طريق الأتمتة وطرق العمل الجديدة.

وبوسع المنشآت التي تتبنى الحلول المكتبية الجديدة، المتسمة بالبساطة والفعالية، ولا سيما في مجال الطباعة، تقليل نقاط اللمس، ورفع كفاءة الموظفين، وتقليل خدمات الصيانة الدورية، وتحسين التكاليف الإجمالية للطباعة.

كثيرا ما يتجمع الموظفون حول الطابعات المركزية في المكاتب انتظارا لطباعة مستنداتهم، لذلك بدأت كثير من المنشآت في اعتماد حلول الطباعة بلا تلامس، مثل Epson Print Admin، للتحكم في هدر الورق والحبر الناجم عن ضياع المستندات المطبوعة، بالإضافة الى تقليل هدر وقت الموظفين، إذ أن عملية الطباعة لا تتمّ إلاّ عند تمرير الموظف بطاقته الخاصة على القارئ في نظام الطباعة.