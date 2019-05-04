“الشركة الأهلية للتمويل الأصغر” تؤجل لعملائها أقساط القروض

عمان- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، بادرت الشركة الأهلية للتمويل الأصغر بتأجيل أقساط قروض عملائها لتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم خلال الشهر الفضيل مقابل فوائد مخفضة وبدون رسوم إضافية.

وقال المدير العام للشركة السيد مروان شحاتيت “تأتي هذه المبادرة إيماناً من الشركة الأهلية بالدور المجتمعي الذي نحرص عليه دائماً بالأخص خلال هذا الشهر الفضيل؛ شهر الرحمة والخير والبركة، داعين الله عز وجل أن يعيده بكل الخير والمحبة على وطننا الحبيب”.

ويذكر أن الشركة الأهلية للتمويل الأصغر هي إحدى الشركات التابعة للبنك الأهلي الأردني تأسست العام 1999، وهي شركة تعمل في مجال التمويل الأصغر ويبلغ عدد عملائها 40 ألف عميل يتم خدمتهم من خلال شبكة فروعها المنتشرة في محافظات المملكة، علما أن الشركة الأهلية تعد أول شركة تمويل أصغر في القطاع الخاص، تعنى بدعم وتمكين الشباب الريادي والنساء والفقراء المنتجين من ذوي الدخل المحدود من أصحاب المشاريع الصغرى والصغيرة من خلال خلق فرص عمل تسهم في إيجاد مجتمعات منتجة تحسن من المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليمي لها، مما ينعكس إيجاباً على مستوى الرفاه للمجتمع الأردني ككل.