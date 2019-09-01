الشركة العالمية للتأمينات العامة القابضة المحدودة تعلن نتائجها



عمان-أعلنت الشركة العالمية للتأمينات العامة القابضة المحدودة عن أرباحها المالية للنصف الأول من العام 2019.

حيث أعلنت المجموعة زيادة في صافي الأرباح لتصل 13.75 مليون دولار أميركي في الستة أشهر الأولى من العام 2019 مقارنة مع 11.02 مليون دولار أميركي عن نفس الفترة من العام الماضي، وارتفاع في اجمالي الأقساط المكتتبة ما نسبته 12.2 % لتصل 186.12 مليون دولار أميركي في حزيران 2019 مقارنة مع 165.87 مليون دولار أميركي في حزيران 2018 .

وبلغ ربح الاكتتاب للمجموعة 25.88 مليون دولار أميركي للستة أشهر الأولى من العام 2019 بزيادة تبلغ 9 % عن نفس الفترة في العام الماضي حيث بلغت 23.75 مليون دولار أميركي في 30 حزيران من العام 2018. وشهدت المحفظة التأمينية نمواً في معظم القطاعات وخاصة التأمين ضد الحوادث والتأمين الهندسي وتأمين الموانئ والمحطات.

كما زاد العائد على حقوق المساهمين في 30 حزيران 2019 الى 8.7 % مقارنة مع 7.2 % في نفس الفترة من العام 2018 وزادت القيمة الدفترية للسهم إلى 2.358 دولار أميركي في 30 حزيران 2019 من 2.272 دولار أميركي في نهاية العام 2018.

وفي الوقت نفسه زاد العائد على الاستثمار في النصف الأول من 2019 الى 7.3 مليون دولار أميركي مقارنة مع 4.88 مليون دولار أميركي خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما بلغت النسبة المجمعة للمجموعة 92.84 % في نهاية حزيران 2019 مقارنة مع 91.28% في نفس الفترة من العام الماضي.

وتعليقا على هذه النتائج قال واصف الجبشة، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة المجموعة:

“لقد استعاد قطاع التأمين صحته وهو في أفضل حالاته منذ فترة طويلة حيث نرى ارتفاعا تدريجيا في أسعار الاكتتاب والذي نتوقع أن يستمر إلى نهاية العام. ان نتائجنا الجيدة هي حصيلة التزامنا باستراتيجية الاكتتاب المنضبط والنمو الربحي، وسنستمر في سياسة توسيع وتنويع محفظتنا التأمينية والتي ساعدتنا في مواجهة ظروف وتحديات القطاع”.