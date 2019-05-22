الشركة المتقدمة لتجارة المركبات تنظم مأدبة إفطار رمضانية لموظفيها



عمان– نظمت الشركة المتقدمة لتجارة المركبات، إحدى أبرز وكلاء السيارات في الأردن، والموزع الرسمي والحصري لسيارات كرايسلر، وجيب، ودودج، ورام، وألفا روميو، وفيات، وفيات بروفيشنال في المملكة، مأدبة إفطار رمضانية لجميع موظفيها، وذلك احتفاء معهم بالشهر الفضيل وتعزيزا للتواصل معهم.

وجاء هذا الحدث الذي أقيم في نادي “ديونز”، والذي حضره عدد من كبار مسؤولي الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة، حسن الطباع، ونائب رئيس مجلس الإدارة، طارق الطباع، كجزء من سلسلة البرامج والنشاطات التي تخصصها الشركة ضمن استراتيجيتها لرعاية طاقاتها البشرية على طريق الاستمرار في توفير بيئة عمل مثالية تقدم العديد من المزايا التي يعتبر من أهمها التقدير المستمر والتواصل الفعال.

وتخلل مأدبة الإفطار كلمة لرئيس مجلس إدارة الشركة، حسن الطباع، أثنى فيها على دور الموظفين وعملهم الدؤوب الذي أسهم ولا يزال في تمكين الشركة من الوصول إلى المكانة المرموقة التي تحتلها اليوم. وأكّد الطباع على حرص الشركة على تنظيم العديد من التواصل مع الموظفين خارج نطاق العمل في مختلف المناسبات، ترسيخاً لمفهوم العائلة الواحدة الكبيرة مع الموظفين الذين تعتبرهم نقطة ارتكازتها والعامل الأساس في نجاحها. وقد شهدت مأدبة الإفطار العديد من الفعاليات التي تضمنت سحباً على العديد من الجوائز والهدايا، مختتمة بتوزيع الهدايا على الفائزين. ويشار إلى أن الشركة المتقدمة لتجارة المركبات تعد من أبرز وكلاء السيارات في الأردن، إذ تعتبر ثمرة الاندماج بين اثنتين من أكبر الشركات في عالم تجارة السيارات في المملكة، شركة توفيق غرغور للسيارات وشركة الطباع لتجارة السيارات.