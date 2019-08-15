الشركة الوطنية العربية للسيارات تقيم بطولة كرة قدم لشركات السيارات

نظّمت الشركة الوطنية العربية للسيارات – كيا الأردن الأسبوع المنصرم بطولة كرة قدم لشركات السيارات الأردنية في ملاعب اكاديمية فرسان الاردن، و قد شارك بهذه البطولة كل من المركزية – تويوتا، مؤسسة الوحدة للتجارة – هيونداي، شركة بسطامي و صاحب التجارية – نيسان، شركة المركبات العالمية لتجارة السيارات – لادا، الشركة التجارية الأردنية – ميتسوبيشي، الشركة التجارية الصناعية – وكلاء فورد و سوزوكي، و ذلك في جو مليء بالحماس و المنافسة، حيث استمرّت هذه البطولة مدة خمسة ايام تخلّلها مباريات ذات مستوى فني عالي و إدارة تحكيمية محترفة.

وقد فاز في هذه البطولة فريق كيا بعد تخطيه دوري المجموعات و إحتلاله المركز الأول لمجموعته و إقصاء فريق تويوتا في الدور الثاني، فيما تغلّب على هيونداي في الدور النهائي ليتوّج بالبطولة على حساب منافسه الذي حصل على المدالية الفضية. و قد تم تكريم أفضل هدّاف من فريق هيونداي، و أفضل حارس من فريق كيا و أفضل لاعب في البطولة من فريق نيسان، فيما حصل فريق تويوتا على جائزتين للعب النظيف و الجماعي.

وبهذه المناسبة قال السيد محمد عليّان الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العربية للسيارات – كيا الأردن “نتقدّم بالشكر الجزيل لجميع الشركات المشاركة في البطولة، و التي قمنا بتنظيمها لتعزيز دور النشاطات الرياضية و الاجتماعية لقطاع السيارات و جميع العاملين فيه، ولإيماننا بأهمية العمل بروح الفريق لمواجهة تحدياتنا المشتركة. نبارك للفريق الفائز و نتطلّع إلى المزيد من هذه النشاطات الرياضية الفعّالة في المستقبل القريب”.

و قد شاركت في البطولة كافة أقسام الشركات المشاركة – الإدارية منها والتنفيذية – في تكوين فرقها، حيث تم تشكيل هذه الفرق من أقسام المبيعات وخدمات ما بعد البيع والخدمات المساندة، و تم اختتام البطولة بحضور ممثلين من الشركات المشاركة.