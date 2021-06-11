الشريدة: سنبدأ قريبا بتأهيل الائتلافات المشاركة في مشروع الناقل الوطني

سماح بيبرس

عمان – قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة اليوم الجمعة إن الحكومة ستبدأ قريبا بتأهيل الائتلافات المشاركة في مشروع الناقل الوطني الأردني لتحلية ونقل المياه من العقبة إلى محافظات الأردن.

وأضاف الشريدة بأن الأردن يعاني من عجز مائي كبير ويعتبر ثاني أفقر دولة في العالم.

وأشار إلى أن مشروع الناقل الوطني استراتيجي ومهم ويسير وفق الخطة الموضوعة له، وسيتم خلال فترة قصيرة طرحه للتصميم والتأهيل

وبين الوزير المشاكل التي يعاني منها الأردن في مجال المياه والتي تتمثل في الفاقد المائي.

وقال إن الحكومة ستعمل من خلال المشروع على زيادة فعالية استخدام المياه المرتبطة بممارسات الاستهلاك المنزلية وغير المنزلية.