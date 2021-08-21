الشريدة: نشر أولويات عمل الحكومة للعامين القادمين بداية أيلول

عمان– قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، إنه من المحتمل نشر أولويات عمل الحكومة للعامين المقبلين بداية أيلول.

كما صرّح الشريدة، في حديثه لـ”هلا أخبار”، أن الحكومة عقدت سلسلة من اللقاءات مع القطاع الخاص لبحث ونقاش أولويات عمل الحكومة للعامين المقبلين.

ووجّه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة لوضع برنامج عمل اقتصادي واضح المعالم مُحدد بمدد زمنية لتنفيذه، بالشراكة مع القطاع الخاص، من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي جراء الأزمة التي مرت بها القطاعات المختلفة، ولتحقيق مستويات النمو والتشغيل اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن بشكل ملموس.

وأكد الشريدة أن الأولويات تمثل نظرة واقعية لما يمكن إنجازه ضمن المعطيات الحالية في المستقبل القريب، مُشيراً إلى أن الأولويات الحكومية الشمولية وطويلة المدى قد تم العمل عليها ضمن البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة والذي رُفع إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بداية العام الحالي.