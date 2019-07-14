الشريدة يثمن دور اللجنة الوطنية للتربية والثقافة في محو الأمية

الغد- نفذت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والثقافة والعلوم برنامجا توعويا ممولا من منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو يهدف الى محو الامية لدى الاشخاص الذين يعانون منها على مختلف اعمارهم وفئاتهم والحد من انتشارها.

وحضر جانب من البرنامج مساعد الامين العام للادارة والتطوير المهندس عصام الشريدة وممثل اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ناصر سدر ومدير الاتصال الناطق الاعلامي بأسم وزارة التنمية الاجتماعية أشرف خريس.

وقال الشريدة خلال تفقده للدورة التدريبية المعقودة لمثقفي الوزارة بهذا الخصوص ان الامية تعد عاملا مساعدا لانخفاض المستوى المعيشي لمن يعانون منها وتؤثر سلبيا على مستوى الحياة الاجتماعية والاقتصادية على حد سواء.

وأضاف الشريدة ان هذا التعاون البناء ما بين الوزارة واللجنة الوطنية هو احد اهم اشكال تكامل دوائر التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بمختلف القضايا والمشكلات الاجتماعية.

وثمن الشريدة الدعم الذي تقدمه منظمة اليونسكو والجهود الفعالة من قبل اللجنة في تنفيذ هذا البرنامج والذي سيشمل مختلف مناطق المملكة ويستهدف نحو 1000 شخص ممن يعانونمن هذه المشكلة سواء كانوا ذكورا او اناثا او اطفالا وشباب وكبار السن.

وبين الشريدة ان الهدف من تنفيذ هذا البرنامج هو تحسين الفرص الحياتية لمن يعانون من مشكلة الامية وخاصة تلك الفئات المستضعفة والواقعة ضمن حدود واطر المستوى المعيشي المتدني ولا سيما المنتفعين من خدمات التنمية الاجتماعية.

بدوره قال ممثل اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم رئيس قسم الثقافة والعلوم والاتصال ناصر سدر ان هذا الدعم هو من ضمن برنامج المساهمة لعامي 2018 /2019 الهادف الى تحقيق اهداف التنمية المستدامة التي تعمل اليونسكو على تحقيقها.

يشار الى ان هذا البرنامج يعمل على تنفيذه 41 مثقفا ومثقفة من موظفي وزارة التنمية الاجتماعية من خلال وحداتهم الادارية المنتشرة في جميع مناطق المملكة.