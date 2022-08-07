الشريدة يوضح لـ”الغد” بشأن تمويل البنك الدولي المعلق

سماح بيبرس – أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس ناصر الشريدة أنّ الحكومة وصلت لاتفاقيات مبدئية مع جهات تمويلية دولية بشروط تمويل مناسبة وبحجم 430 مليون دولار.

وأوضح الشريدة لـ”الغد” بأنّ مشروع تعزيز الأمن الغذائي الطارئ مع البنك الدولي كان “قيد الدراسة” ولم تتوصل الحكومة أصلا لاتفاق معه.

وأضاف أنّ الحكومة ارتأت بأن يكون تمويل مشروع “تعزيز الأمن الغذائي الطارئ” من خلال جهات تمويلية دولية أخرى هي البنك الاسلامي للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي ، صندوق الأوبك للتنمية الدولية، حيث أنّ “شروط التمويل كانت أفضل لهذا المشروع”.

وأوضح الشريدة أنّ وزارة التخطيط توصلت لاتفاقيات مبدئية مع كل من البنك الاسلامي للتنمية بحجم 200 مليون دولار، وبنك الاستثمار الاوروبي بحجم 130 مليون دولار و صندوق الأوبك للتنمية الدولية بحجم 100 مليون دولار ليكون المجموع 430 مليون دولار.

وبين الشريدة أنّ هذا التمويل سيخصص لتمويل “الحساب التجاري المرتبط بتعزيز مخزون الاردن الاستراتيجي من مادتي القمح والشعير”، وأنّ 30 مليون دولار من التمويل سيخصص لزيادة لاقدرة الاستيعابية من هتان المادتان.

وكانت مصادر متطابقة قد أكدت أنّ البنك الدولي علّق تمويل مشروع “تعزيز الأمن الغذائي الطارئ” بقرض كان من يدرس تقديمه بحجم 480 مليون دولار.

ولم تنفي مصادر في البنك الدولي الخبر، مع رفض التعليق، فيما أكدت مصادر أخرى بأنّ المشروع “كان قيد الدراسة أصلاً”، ولم يكن البنك قد قرر بشكل نهائي تمويله.

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