الشريدة: 480 مليون دينار قيمة برنامج أولويّات عمل الحكومة الاقتصادي

عنان-الغد- قال وزير التخطيط والتعاون الدّولي ناصر الشريدة: هدف برنامج أولويّات عمل الحكومة الاقتصادي 2021 – 2023م إعادة الاقتصاد الوطني إلى مساره من أجل تحقيق التعافي والنموّ بإجمالي إنفاق سيصل إلى 480 مليون دينار.

وأضاف الشريدة أنه تمّ تحديد 53 أولويّة موزّعة على ثلاثة محاور هي: تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز منافسة القطاع الخاص ليسهم في توفير فرص العمل، ودعم القطاعات ذات الأولويّة.

وبين الشريدة أن إجراءات تحفيز البيئة الاستثمارية تشمل تخفيض كلف الطّاقة الكهربائيّة على قطاعات محدّدة، وإعادة هيكلة التعرفة الجمركيّة وتخفيض الكلف على شركات التمويل الأصغر المرخّصة، مضيفا أن تفعيل المشاريع الكبرى والعمل مع القطاع الخاصّ من خلال إطلاق ٥ مشاريع بنية تحتيّة بكلفة ٢٦٠ مليون دينار خلال العام الحالي، والتحضير لإطلاق العمل في المرحلة الأولى من مشروع شبكة سكّة الحديد الوطنيّة، ومشروع الربط الكهربائي الإقليمي، وتطوير حقليّ حمزة النفطي والريشة الغازي وتحسين نوعية خدمات النقل العام.

وأكد الشريدة على تمديد برنامج استدامة لمدّة ٦ شهور خلال عام ٢٠٢٢م، وبرنامج وطني لتحفيز القطاع الخاص على التشغيل، بقيمة إجماليّة ١٨٠ مليون دينار لكلا البرنامجين.