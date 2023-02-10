“الشطرنج” يؤجل الجولات الأخيرة التمهيدية لبطولة الرجال

مصطفى بالو

عمان – قرر اتحاد الشطرنج، تأجيل الجولات النهائية (5 إلى 9) من المرحلة التمهيدية لبطولة شطرنج الرجال، وذلك تعاملا مع الأجواء الجوية وآثارها التي تواصلت على المملكة خلال الأيام الماضية، لتختتم البطولة باقامة الجولة الأخيرة عند الساعة 6 من مساء يوم السبت الموافق الثامن عشر من الشهر الحالي، في قاعة المغفور له الحسين بن طلال بمقر اتحاد اللعبة، بعد أن كان من المقرر انتهاء جولاتها يوم غد السبت.

وقال رئيس اتحاد الشطرنج م. نواف إرشيدات في رده على استفسارات “الغد”: جاء هذا الإجراء احترازيا حفاظا على سلامة المشاركين في منافسات المرحلة التمهيدية، سواء االإداريين أو الحكام أو اللاعبين، وكنا قد اتخذنا قرارا بترحيل جولات نهاية الأسبوع الماضي، إلا أنه ونظرا لتباين تأثير المنخفض بدرجات متفاوتة على جميع محافظات المملكة، وصعوبة حضور لاعبين بسبب ذلك، ارتأينا تأجيل الجولات التي كان من المقرر إقامتها ايام الخميس والجمعة والسبت، إلى منتصف الأسبوع الحالي، من مبدأ إتاحة الفرص أمام جميع اللاعبين الطامحين بالتأهل إلى المرحلة النهائية من البطولة المؤدية إلى لقب المملكة للرجال”.

وحول إعادة جدولة الجولات من 5 إلى 9 من المرحلة التمهيدية، رد إرشيدات: “سيتم استئناف المرحلة التمهيدية من جديد يوم الثلاثاء المقبل، حيث ستقام الجولة الخامسة عند الساعة 6 في قاعة االمغفور له الحسين بن طلال، والتي ستشهد الجولة السادسة عند الساعة 6 من مساء يوم الخميس المقبل، فيما تقام يوم الجمعة المقبل كل من الجولة السابعة عند الساعة 2.30 عصرا، وتتبعها الجولة الثامنة عند الساعة 6 مساء، فيما تختتم البطولة عند الساعة السادسة من مساء السبت المقبل، بإقامة الجولة التاسعة والأخيرة، والتي ستكشف عن هوية 12 لاعبا يتأهلون إلى المرحلة النهائية، لمواصلة السباق مع لاعبي المنتخب الوطني بحثا عن لقب البطولة”.

من جانبه، قال رئيس لجنة الحكام نبيل الجنيدي: “القرار جاء وفقا للتطورات الجوية التي رافقت المنخفض الجوي، وقوة تأثيره بحسب المناطق التي يتواجد فيها المشاركون. التأجيل وإن كان اضطراريا بسبب سوء الأحوال الجوية، إلا أنه إيجابي بالنسبة للمتنافسين، ما يمنحهم فرصة استعادة التركيز الذهني والتحضير من جديد للجولات الحاسمة، وعلاج الأخطاء وتعزيز الإيجابيات، لتحسين أوضاعهم وترتيبهم في السباق نحو التأهل، ولدينا في لجنة التحكيم مرونة في التعامل مع كافة التطورات، وما يهمنا سلامة المشاركين والوصول بالجولات إلى بر الأمان”.

يذكر أن منافسات المرحلة التمهيدية، تشهد تنافسا محتدما بين اللاعبين لبلوغ المرحلة النهائية، حيث يتصدر الترتيب العام كل من كل من يزن السعود، أمير بدر، فوزي أكرم، أنس خويرة، عيسى الزعبي وحافظ بكر برصيد 4 نقاط لكل منهم.

ويتشارك في المركز الثاني كل من علي زكارنة، علي القيسي، عبدالله الشبور، راكان دسة وربى القضاة برصيد 3.5 نقطة، كما يتشارك 29 لاعبا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.