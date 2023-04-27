“الشطرنج” يصدر جدول وتعليمات البطولة التصنيفية الثانية

مصطفى بالو



عمان – أصدر اتحاد الشطرنج الملكي، جدول وتعليمات البطولة التصنيفية الثانية التي تقام خلال الفترة 4-13 آيار (مايو) المقبل، والتي تأتي ضمن خطة اتحاد الشطرنج للموسم 2023، والتي تعتبر معتمدة دوليا.

وتعتبر البطولة أيضا فرصة مناسبة أمام اللاعبين واللاعبات لتحسين تصنيفهم على لائحة ترتيب الاتحاد الدولي للشطرنج.

وقال رئيس اتحاد الشطرنج الملكي:”نتوقع مشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات في هذه البطولة، والتي ستقام وفق النظام السويسري من 9 جولات، ونقيمها لمنح الفرص للمشاركين والمشاركات لتحسين تصنيفهم الدولي، وذلك تجسيدا لنهج الاتحاد وخطته بعيدة المدى، بإقامة العديد من البطولات المتتالية، بهدف توفير فرض احتكاك متواصلة، من شأنها أن تزيد جاهزية اللاعبين واللاعبات، ومنهم لاعبو المنتخبات الوطنية لمختلف الفئات العمرية، وتطوير أفكارهم وتكتيكاتهم في الخطط الدفاعية والهجومية، استعدادا للمشاركات الخارجية خلال الفترة المقبلة”.

وعن تعليمات البطولة التصنيفية الثانية، قال إرشيدات: “أصدرت اللجنة الفنية لاتحاد الشطرنج تعليمات البطولة، وعممناها عبر منصات الاتحاد الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحق المشاركة في هذه البطولة لجميع اللاعبين واللاعبات من مختلف الفئات العمرية، وإذا تغيب أي لاعب أو لاعبة عن جولتين متتاليتين يمنع من إكمال البطولة، ويتم تشكيل لجنة استئناف للبطولة من خلال الاجتماع الفني الذي يعقد قبيل انطلاق المنافسات”.

وشرح ارشيدات العديد من التعليمات التي تم تعميمها على المعنيين استعدادا للبطولة.

وحول جدول جولات البطولة التصنيفية الثانية، أجاب إرشيدات:”تقام جميع جولات البطولة في قاعة المغفور له الحسين بن طلال بمقر اتحاد الشطرنج، وتنطلق الجولة الأولى عند الساعة 6 من مساء الخميس الرابع من الشهر المقبل، فيما تقام الجولتان الثانية عند الساعة 2 ونصف، والثالثة عند الساعة 6 ونصف من مساء يوم الجمعة 5 من الشهر المقبل، وتقام الجولة الرابعة عند الساعة 2 ونصف والخامسة الساعة 6 ونصف من مساء السبت السادس من الشهر نفسه، وتستأنف البطولة يوم الخميس 11 من الشهر المقبل عند الساعة 6، بإقامة الجولة السادسة، فيما تقام الجولتان السابعة عند الساعة 2 ونصف، والثامنة عند الساعة 6 ونصف من مساء الجمعة 12 من الشهر المقبل فيما تختتم البطولة بإقامة الجولة التاسعة عند الساعة 6 مساء، والتي يعقبها حفل تكريم الفائزين بالمراكز الأولى من البطولة”.