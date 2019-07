الشعراوي يرحل عن روما للإحتراف بالدوري الصيني

شنغهاي – انتقل مهاجم روما الإيطالي ستيفان الشعراوي الى نادي شنغهاي شينهوا الصيني، كما أعلن الأخير الإثنين.

ولم يكشف النادي الصيني عن قيمة الصفقة أو أجر اللاعب، لكن الصحف الإيطالية أشارت الى أنه سيتقاضى أجرا سنويا يتراوح بين 15 و16 مليون يورو، مشيرة الى أن روما سيحصل على مبلغ 20 مليون يورو مقابل التخلي عن مهاجمه الشعرواي.

DONE DEAL: Shanghai Shenhua have confirmed the signing of Stephan El Shaarawy from AS Roma for a reported fee of €16m. pic.twitter.com/438IoLgEa3

— Squawka News (@SquawkaNews) July 8, 2019