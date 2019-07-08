الشعراوي يرحل عن روما للإحتراف بالدوري الصيني

شنغهاي – انتقل مهاجم روما الإيطالي ستيفان الشعراوي الى نادي شنغهاي شينهوا الصيني، كما أعلن الأخير الإثنين.

ولم يكشف النادي الصيني عن قيمة الصفقة أو أجر اللاعب، لكن الصحف الإيطالية أشارت الى أنه سيتقاضى أجرا سنويا يتراوح بين 15 و16 مليون يورو، مشيرة الى أن روما سيحصل على مبلغ 20 مليون يورو مقابل التخلي عن مهاجمه الشعرواي.

DONE DEAL: Shanghai Shenhua have confirmed the signing of Stephan El Shaarawy from AS Roma for a reported fee of €16m. pic.twitter.com/438IoLgEa3 — Squawka News (@SquawkaNews) July 8, 2019

وكان الشعراوي، الذي يطلق عليه في إيطاليا لقب “الفرعون” نظرا لجذوره المصرية، يرتبط مع روما بعقد ينتهي في حزيران (يونيو) عام 2020 بعد أن انتقل الى فريق العاصمة الإيطالية عام 2016 قادما من ميلان.

وسجل الشعراوي – الذي خاض 23 مباراة دولية مع إيطاليا – 11 هدفا الموسم الماضي في صفوف روما، الذي احتل المركز السادس وسيخوض الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الموسم المقبل.

ويحاول شنغهاي شينهوا تعزيز صفوفه للقسم الثاني من الدوري الصيني للدرجة الأولى، علما بأنه يحتل حاليا المركز الرابع عشر من أصل 16.

وكان النادي أعلن استقالة مدربه الإسباني أنريكه سانشيز فلوريس “لأسباب شخصية” وحل بدلا منه الكوري الجنوبي تشوي كانغ هي. (أ ف ب)