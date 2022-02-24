“الشعر في قبضة التشيؤ”.. المؤلف يرصد مفهومه بين الاغتراب والإبداع

عزيزة علي

عمان- صدر لأستاذ النقد الحديث في جامعة اليرموك الدكتور بسام موسى قطوس كتاب بعنوان “السقوط في التشيؤ-الشعر في قبضة التشيؤ”، عن دار فضاءات للنشر والتوزيع، عمان.

يوضح الدكتور قطوس الذي تأخذ كتاباته منحى الفلسفة مصطلح “التشيؤ”، الذي يقصد به كما قال عنه “كارل ماركس”، هو “تحول الصفات الإنسانية الى أشياء جامدة، واتخاذها لوجود مستقل، واكتسابها لصفات غير إنسانية، وهو نوع من اغتراب الإنسان عن نفسه، في ظل تحول الإنسان إلى شيء أو سلعة تباع وتشترى، هي قمة الاغتراب وفقدان الذات”.

يقول قطوس إن عددا من شعراء الحداثة تفحصوا مقولة “التشيؤ”، ومساءلتها عما قدمته للبشرية، واستعراض تاريخها وإرهاصاتها وخلفياتها المعرفية، وردها الى سياقاتها المعرفية والحضارية، ثم البحث عن تجليات التشيؤ في نماذج مختارة من الشعر العربي الحديث، ومساءلة الحداثة التي أطاحت بقيمة الإنسان.

وتحت عنوان “في البدء كانت الوحدة في الأصل كان التكامل”، يرى المؤلف أن الإنسان منذ أن وجد وهو يبحث عن تحقيق إنسانيته، وموقعه الوجودي على هذه الأرض، وعلى الرغم من كل ما حققه من القفزات المعرفية، والتقدم العلمي والتكنولوجي، والذكاء الصناعي، وثورة الاقتصاد، والثورات الحديثة، التي تمثلت لاحقا في العولمة، فجعلت من العالم قرية صغيرة، إلا أن سعادة الإنسان، في الغرب والشرق، في نكوس واضح، حتى لم يعد الإنسان منسجما مع نفسه، بل انفصل فيه الإنسان عن الإنسان وانفصل عن مجتمعه.

ويعتبر قطوس، أن إنسان هذا العصر يشعر بتقلبات مزاجية، وافتقار إلى العاطفة، وشعور بالسأم، والوحدة، ومعاناة القلق، والاكتئاب، لقد أسهمت ثورات الاقتصاد وثورات الاتصال في تغريب الناس عن ثقافاتهم الإنسانية، وإحداث ظاهرة تغريبية لا تخطئها العين.

ويتحدث المؤلف عما آل إليه واقع الإنسان على يد الأيديولوجيات السياسية والاقتصادية التي هيمنت على العصر وقزمت أبعاده الروحية والإنسانية، فالرأسمالية لم تكتف بزيادة الإنتاج وحسب، بل كانت سببا في تحويل كل شيء إلى بضاعة، وتحويل الإنسان إلى رقم قليل المتداول والنفي والإلغاء، وفق مقتضيات سوقيها المادية، ضاربة عرض الحائظ بالعلاقات الإنسانية.

فيرى قطوس أن الاشتراكية التي جاءت ردا على الرأسمالية وتوحشها، لم تكن أقل فظاظة وقسوة وتوحشا، فإذا كانت الرأسمالية سحقت إنسانية الإنسان في رأسماليتها، فقد سحقته توتالياريتها البيروقراطية، وهذا بعض مما أشار إليه اليساري الماركسي “سلافوي جيجيك”، وهو أن الإيديولوجيا ما هي إلا انعكاس لعلاقات القوة المسيطرة على المجتمع كما في التقليد الماركسي. ولكن جيجيك يركز على طابعها اللغوي “الرمزي”، ضمن أفكار التحليل النفسي عن الذات والأنا الأعلى.

الكتاب جاء في ثلاثة فصول يتحدث الأول عن مفهوم “التشيؤ والمركبات المعرفية لمفهومه”، ولغته ومفهومه بين الاغتراب والإبداع وتمثلات البعد الثقافي، وطرح سؤال الهوية في الأدب؛ حيث يقول طقوس إن الأدب بكل أشكاله التعبيرية لم يتخل عن “التشيؤ”؛ فقد تمثله، فكرا ورؤية وأحاسيس، في بعض الكتابات الشعرية والروائية والمسرحية العربية، بوصفها أنظمة رمزية قابلة للقراءة والمقاربة، نظرا لما منيت به المجتمعات العربية من نكبات ونكسات وهزائم، رافقها زيادة تهميش الإنسان العربي، وإفقاده معاني الانتماء للوطن.

ويرى أن ضياع اليقين لدى الإنسان العربي، انعكس على الذات التي بدأت تتساءل عن الهوية، والانتماء، والمصير، إضافة الى حيرتها السابقة المتمثلة في أسئلة الوجود والعدم والموت والمآلات، وقد جعل من مهمة الإبداع الشعري والروائي والمسرحي، إلى جانب العديد من مهماته، “نشر الوعي الجمالي والفكري الجديد، وتصحيح الوعي الغائم، ومحاربة تحويل الإنسان إلى شيء، أي محاربة تشييئه”.

ويرى المؤلف أن الشعر يبقى أساس الكينونة، وجوهرها، لأن له وحده القدرة على النفاذ الى الكينونة، بحسن اختياره والاختيار جوهر الإبداع؛ والإبداع يعتمد على حسن الاختيار من متعدد الخيارات التي يعتمدها عقلنا المفكر، وبهذا وحده يماز الإنسان، باختياراته، عن الكمبيوتر، ويتفوق عليه في الإبداع.

ويتحدث في الفصل الثاني عن “سيمياء التشيؤ، في نماذج تطبيقية مختارة”، التشيؤ، وفقدان الكينونة في شعر جيل ما بعد الريادة، منهم الشعراء “صلاح عبدالصبور، أحمد عبد المعطي حجازي، محمد عفيفي مطر، محمد الفيتوري، ومحمود درويش”.

ويقول طقوس، إن المكان عند درويش ليس مجرد جغرافيا منفصلة عن الذات بل هو أرض الذاكرة-الجغرافيا الوجود، فالمكان لا يحتضن أحلامنا ويحميها وحسب، بل يعادل في كثير من الأحيان الإنسان، فحين يضيق الإنسان يضيق المكان، وحين يتسع الإنسان يتسع المكان، هذه الأماكن التي تحتضن أحلامنا، وذكريات طفولتنا، حين نفقدها تشعر بالتشيؤ، فكيف بالبيت الذي يدمر على رؤوسنا، وتتناثر فيه أشياؤنا.

ويشير طقوس الى قصيدة لدرويش بعنوان “البنت/الصرخة”، وهي من مجموعته الشعرية “أثر الفراشة”، التي يجسد فيها قتل الإنسان والمكان والأشياء، فيقول درويش “على شاطئ البحر بنت وللبنت أهل/ وللأهل بيت وللبيت نافذتان وباب/ وفي البحر بارجة تتسلى/ بصيد المشاة على شاطئ البحر/ أربعة خمسة سبعة/ يسقطون على الرمل والبنت تنجو قليلا/ لأن يدا من ضباب”، الى آخر القصيدة.

ويلفت قطوس في كتابه الى أن الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، يجسد التشيؤ، في التفات لخطورة الزمن، ومرور الزمن عند بعض الشعراء هو انقضاء العمر والاقتراب من الموت، وهذا ما جسده الشاعر في مجموعته الشعرية الأولى وهي بعنوان “مدينة بلا قلب”، التي تعد أول مؤشر سيميائي على تلك الروح الهاربة من حجم المادة وسلطانها، والتوق الى البراءة ممثلة بالقرية؛ لأن العلاقات فيها أبسط وأقرب الى تلبية متطلبات الروح، وبعيدا عن متطلبات المادة، وكثيرا ما اقترن الريف بالفردوس.

ويتحدث قطوس عن الشاعر الافريقي محمد الفيتوري الذي يعد أحد الشعراء الأفارقة البارزين الذين ظل يطاردهم ويؤرقهم فارق اللون؛ فقد استشعر التمييز العنصري في اللون، كما حضرت عقدة اللون الأسود في جل مجموعاته الشعرية التي حملت اسم موطنه “أفريقيا”، “أغاني إفريقيا، عاشق من إفريقيا، اذكريني يا إفريقيا، واحزان إفريقيا”.

أما الفصل الثالث فيتحدث عن “التشيؤ والذات المهددة واستعادة الذات بالشعر” التي تمثلت عند الجيل الثالث من شعراء الحداثة وهم “علاء عبدالهادي، حافظ محفوظ، مالك بوذيبة، عبد الرفيع جواهري، وأمجد ناصر”، مبينا أن تجربة أمجد ناصر تمتاز بسردية واضحة؛ إذ اختطت نهج قصيدة النثر، إلا أنها سردية متوهجة تعكس صفاء الرؤية الفنية المتقدمة للحياة والناس والتاريخ، كما تعكس تمزق الذات، أمام أحداث شخصية، وأخرى تاريخية واجتماعية وسياسية ذهبت ببلاد العرب والمسلمين الى غيرهم.

ويرى قطوس أن المستوى الفردي عند أمجد ناصر نجده يعيش خارج اسمه الحقيقي، فهو “يحيى النعيمي”، المولود في المفرق في العام 1955، وفي الأوراق الثبوتية، “يحيى النميري”، في كتاباته الأولى، يغادر ناصر بيروت مع اليسار الفلسطيني وفي كتاباته المثبتة على مدونته الشعرية. “اضطر لمغادرة بلده المفرق ليرتحل مع الثورة الفلسطينية الى بيروت، فإلى قبرص بعد اجتياح الاحتلال الإسرائيلي الى لبنان، ثم يطير الى لندن مارا باليمن”.

ومن شعراء الحداثة أيضا الشاعر الجزائري مالك بوذيبة الذي يجيب عن سؤال “التسامي بالموت: كيف يكون الموت شهيا؟”، يقول “كأن شاعرا من طينة أخرى، يقاتل موته حيث تمزقه الكلمات، يعاند طيف الزمان حين تهمس فتنة البدايات، يضعنا على أنساق مغايرة تلوذ بالدهشة وتسلمنا الى الخوض في أسئلة الصراعات المصيرية الحاسمة”.

ويذكر أن د. بسام موسى قطوس، هو ناقد وأكاديمي وأستاذ النقد الأدبي الحديث في جامعة اليرموك، حصل على درجة الدكتوراه في النقد الأدبي الحديث من الجامعة الأردنية، وهو أستاذ دكتور، صدر له العديد من الكتب والأبحاث منها “استراتيجيات القراءة التأصيل والإجراء النقدي”، “وحدة القصيدة في النقد العربي الحديث”، “سيمياء العنوان”، “تمنع النص متعة التلقي”، “دليل النظرية النقدية المعاصرة”، “المنهج النفسي في النقد الحديث”، “الإبداع وكسر المعيار”، “عتبة التأويل وعتمة التشكيل”، “الخروج من الطين: التأويل والتأويل المضاعف”، “أفخاخ النص الرحلة إلى المعنى”، “مقاربات نصية في الأدب الفلسطيني الحديث”، “درويش على تخوم الفلسفة: أسئلة الفلسفة في شعر محمود درويش”، “موت النظرية النقدية: رحلة النظرية من الولادة الى الموت”.