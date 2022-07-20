الشعور بـ “السوء” اتجاه الذات.. إليك الأسباب!

ترجمة: حلا محمود مصطفى – إذا كنت تشعر بالسوء تجاه نفسك، فإن ذلك عائد للعديد من المشاكل التي تواجهها ولا تفكر بحل لها.

نمر جميعا بتقلبات مزاجية وفي بعض الأحيان، ينتهي بنا الأمر في الشعور بالسوء تجاه أنفسنا أو الحياة التي نعيشها. خلال هذه المرحلة، يميل المرء إلى الحزن أو التوتر أو الغضب. يجب على المرء أن يدرك أن الحزن أو الشعور بالسوء حيال حياته باستمرار ليس دائمًا لأن ما يختبره مؤلم أو حزين، ولكن يمكن أن يكون ذلك لأسباب فسيولوجية ونفسية مختلفة.

هنا 8 أسباب تجعلك تشعر بسوء تجاه نفسك حسب ما نشر على موقع healthshots.com.

قلة النوم

النوم أمر حيوي لأي شخص ليشعر بتحسن حيال كل شيء في الحياة. لذلك إذا لم تنم جيدًا في الليلة السابقة، فهناك احتمالية أن تشعر بالتعب في اليوم التالي. والأكثر من ذلك، أن الحصول على دورات حركة العين السريعة (REM) أثناء النوم يعد أمرًا مهما. حيث تتحرك عيناك في اتجاهات مختلفة، لكن لا ترسل أي معلومات مرئية إلى عقلك، ذلك ينشط الدماغ ويزيد معدل ضربات القلب والتنفس.

النوم أمر حيوي لأي شخص ليشعر بتحسن حيال كل شيء في الحياة. لذلك إذا لم تنم جيدًا في الليلة السابقة، فهناك احتمالية أن تشعر بالتعب في اليوم التالي. والأكثر من ذلك، أن الحصول على دورات حركة العين السريعة (REM) أثناء النوم يعد أمرًا مهما. حيث تتحرك عيناك في اتجاهات مختلفة، لكن لا ترسل أي معلومات مرئية إلى عقلك، ذلك ينشط الدماغ ويزيد معدل ضربات القلب والتنفس. عدم استقرار الصحة النفسية

إذا كنت تراكم مشاعر الغضب والإحباط، فإنها تستنزف طاقتك. وبالتالي، تأكد من إيجاد طرق لمعالجة هذه المشكلات ومعالجة مشاعرك بشكل فعال.

إذا كنت تراكم مشاعر الغضب والإحباط، فإنها تستنزف طاقتك. وبالتالي، تأكد من إيجاد طرق لمعالجة هذه المشكلات ومعالجة مشاعرك بشكل فعال. الإفراط في التفكير

إذا كنت مفرطًا في التفكير، ستصاب بالإرهاق. فعندما تفكر كثيرًا أو تشعر بالقلق، عقلك سيستخدم الكثير من الطاقة التي تستنزف جسدك. اقرأ كتابًا أو مارس هوايتك لإلهاء عقلك والتوقف عن الإفراط في التفكير.

إذا كنت مفرطًا في التفكير، ستصاب بالإرهاق. فعندما تفكر كثيرًا أو تشعر بالقلق، عقلك سيستخدم الكثير من الطاقة التي تستنزف جسدك. اقرأ كتابًا أو مارس هوايتك لإلهاء عقلك والتوقف عن الإفراط في التفكير. عدم تناول الخضراوات

إذا كنت لا تأكل ما يكفي من الخضار في اليوم، فأنت لا تحصل على ما يكفي من المغذيات المهمة لمساعدتك على الشعور بالانتعاش والسعادة.

إذا كنت لا تأكل ما يكفي من الخضار في اليوم، فأنت لا تحصل على ما يكفي من المغذيات المهمة لمساعدتك على الشعور بالانتعاش والسعادة. الجفاف

هل تعلم أن الانخفاض بنسبة 1 % فقط في مستويات الماء لديك يمكن أن يجعلك تشعر بالكسل والنعاس على مدار اليوم؟ لذلك، تناول 2-3 لترات من الماء يوميًا لتحافظ على رطوبتك وسعادتك.

هل تعلم أن الانخفاض بنسبة 1 % فقط في مستويات الماء لديك يمكن أن يجعلك تشعر بالكسل والنعاس على مدار اليوم؟ لذلك، تناول 2-3 لترات من الماء يوميًا لتحافظ على رطوبتك وسعادتك. عدم وجود علاقات ذات مغزى

إذا لم تكن لديك علاقات ذات مغزى مع الناس أو لم تكن لديك محادثات حقيقية مع نفسك أو مع الآخرين، فقد يكون ذلك ضارًا لك ولحياتك. تغذينا العلاقات العميقة، وتعطي طاقة لروحنا وحياتنا.