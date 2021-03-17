الشقيقان أبو يمن يخوضان تصفيات “الطاولة الأولمبية” اليوم

بلال الغلاييني

عمان – يخوض الشقيقان زيد وتيماء أبو يمن اعتبارا من اليوم الخميس منافسات التصفيات الأولمبية بكرة الطاولة المخصصة لمسابقة الزوجي المختلط، والتي تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة، وتستمر حتى يوم السبت المقبل بمشاركة 10 أزواج من دول دول ​كوريا الجنوبية والهند وتايلاند وسنغافورة وقطر وأوزبكستان وكازاخستان والفلبين، إلى جانب الأردن.

وتقام المنافسات التي تعتبر مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية، والتي تستضيفها طوكيو صيف العام الحالي، وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة، ما يصعب من مهمة الشقيقين أبو يمن في مساعيهما لبلوغ الأدوار النهائية لهذه المسابقة، خصوصا وانها تشهد مشاركة نوعية من اللاعبين واللاعبات المميزين، واصحاب الخبرات الواسعة.

وستكون هذه المشاركة هي الأخيرة للاعبي ولاعبات المنتخب الوطني، بعد أن فقد زيد أبو يمن وزياد عزيز وتيماء أبو يمن ويارا الديميسي فرصتهم في تحصيل البطاقتين المؤهلتين إلى دورة الألعاب الأولمبية سواء في اللقاءات المخصصة لمسابقة للرجال، والتي شهدت مشاركة 64 لاعبا، أو لمسابقة السيدات التي شهدت مشاركة 63 لاعبة، حيث خرج زيد وتيماء ويارا من الدور الـ 64، بينما خرج زياد من الدور الـ 32.

ويذكر أن التصفيات الأولمبية والمخصصة لمنطقة دول (غرب آسيا) قد جرت في العاصمة عمان آواخر شهر شباط (فبراير) العام الماضي، وشهدت تأهل اللاعب السعودي علي الخضراوي عن مسابقة فئة (الرجال)، وتأهلت اللاعبة السورية هند ظاظا عن مسابقة فئة (السيدات)، في الوقت الذي فقد فيه لاعبو المنتخب الوطني الذي شاركوا في هذه التصفيات زيد أبو يمن وسوار أبو يمن وزياد عزيز وبراء الوديان من فرصة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في هذه التصفيات، ما تحتم عليهم الانتقال إلى خوض التصفيات التكميلية في العاصمة القطرية الدوحة.