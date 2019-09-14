الشقيقان الصادق يودّعان بطولة الجائزة الكبرى للتايكواندو

عمان – الغد – ودع لاعبا المنتخب الوطني، الشقيقان جوليانا الصادق وأنس الصادق، اليوم السبت، منافسات الجولة الثانية من بطولة الجائزة الكبرى للتايكواندو والمقامة في محافظة تشيبا اليابانية.

ونجحت “الصادق” في تحقيق انتصارها الأول ضمن منافسات وزن تحت 67 كغم على اللاعبة الألمانية فانيسا كويرلند بنتيجة 11-1 في دور الـ 32.

وفي الدور ثمن النهائي خسرت “الصادق” بالنقطة الذهبية أمام اللاعبة الصينية “يان في جو” بعد التعادل في الجولات الثلاث بنتيجة 4-4.

بدوره، خسر أنس الصادق – الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة – نزاله الأول في منافسات وزن فوق 80 كغم أمام المصنف الرابع على العالم البريطاني ماهاما تشو، والذي يمتلك 7 ميداليات ملونة في هذه البطولة.

وقدم أنس الصادق مستوى مميز أمام خصمه الصعب، إلا أن خبرة “تشو” منحته الفوز في الثواني الأخيرة بنتيجة 34-30.

هذا ويختتم منتخبنا الوطني بوم غد مشاركته في الجولة الثانية من بطولة الجائزة الكبرى من خلال اللاعب صالح الشرباتي والذي سيخوض منافسات وزن تحت 80 كغم.

يذكر أن بطولة الجائزة الكبرى تتكون من أربع جولات هذا العام تقام في كل من المدن، روما الإيطالية وتشيبا اليابانية وصوفيا البلغارية وموسكو الروسية، حيث يشارك في هذه البطولة أفضل 31 لاعباً مصنفاً على مستوى العالم بكل وزن.

وكانت بطولة الجائزة الكبرى قد انطلقت للمرة الأولى عام 2013، وسبق للأردن الحصول على 4 ميداليات ملونة في تاريخ مشاركاته في البطولة من خلال اللاعبين، أحمد أبو غوش (ذهبية وبرونزية) وصالح الشرباتي (فضية) وجوليانا الصادق (برونزية).