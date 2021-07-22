الشقيقان زياد وحسين عشيش للدور الثاني في ملاكمة الاولمبياد



محمد عمّار



عمان- تأهل لاعبا المنتخب الاولمبي بالملاكمة زياد عشيش في وزن 69 كغم والذي يحل بالتصنيف الثالث عالميا، وشقيقه حسين عشيش في وزن 91 كغم والمصنف السابع على العالم، الى الدور الثاني من منافسات الملاكمة في اولمبياد طوكيو 2020 بالقرعة (باي)، فيما سيتوجب على لاعبي المنتخب محمد عبدالعزيز الوادي (وزن 57 كغم) والمصنف سابع العالم وعبادة الكسبة (وزن 63 كغم) المصنف 15 عالميا؛ وعدي الهنداوي (وزن 81 كغم) المصنف 12 عالميا، انطلاق نزالتهم من الدور الاول (دور الـ 32).

وما زالت اللجنة الاولمبية الدولية تتم مراسم اجراء القرعة في العاصمة اليابانية طوكيو، لحين الانتهاء من قرعة السيدات.