الشقيقان عشيش يتأهلان لربع نهائي تصفيات الأولمبياد

عمان- الغد- تأهل لاعبا المنتخب الوطني للملاكمة الشقيقان زياد وحسين عشيش اليوم الجمعة، الى الدور ربع النهائي من التصفيات المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020 للملاكمة المقامة حاليا في صالة الامير حمزة بمدينة الحسين للشباب.

وجاء تأهل زياد وحسين عشيش بعد الانتصارين اللذين حققاهما اليوم في وزني 69 كغم و 91 كغم.

وتمكن زياد عشيش من الفوز على الأسترالي، ملايا جيسون، في منافسات وزن تحت 69 كغم ليتأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة الملاكمة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو.

كما فاز حسين عشيش على اللاعب الكوري كيم هيونغ ضمن منافسات وزن تحت 91 كغم وبالتالي التأهل لربع النهائي.

وعززت الملاكمة الأردنية من فرص تأهلها إلى أولمبياد طوكيو بعد تأهل 4 لاعبين حتى الآن إلى الدور ربع النهائي في التصفيات التي تستضيفها الأردن بمشاركة 221 لاعبا ولاعبة يمثلون 35 دولة وتستمر حتى 11 الحالي.