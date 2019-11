بوينوس أيرس – أصبح استمرار دييجو مارادونا في تدريب خيمناسيا لابلاتا محل شك بعدما قرر رئيس النادي، جابيريل بيلجرينو، عدم الترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقررة السبت.

وقالت روسيو أوليفيا، آخر رفيقة لمارادونا والمديرة الرياضية لكرة القدم النسائية في خيمناسيا: “دييجو هكذا. سآتي معك وأرحل معك. بالتأكيد سيرحل عن خيمناسبا. الرئيس بيلجريونو كان الوحيد الذي استدعاه للتدريب”.

وكشفت أيضا أن مارادونا تلقى اتصالا من نادي أرخنتينوس جونيورز لتدريبه.

