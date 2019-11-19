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شكوك تعصف مستقبل مارادونا مع خيمناسيا

منذ ساعتين

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بوينوس أيرس – أصبح استمرار دييجو مارادونا في تدريب خيمناسيا لابلاتا محل شك بعدما قرر رئيس النادي، جابيريل بيلجرينو، عدم الترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقررة السبت.

وقالت روسيو أوليفيا، آخر رفيقة لمارادونا والمديرة الرياضية لكرة القدم النسائية في خيمناسيا: “دييجو هكذا. سآتي معك وأرحل معك. بالتأكيد سيرحل عن خيمناسبا. الرئيس بيلجريونو كان الوحيد الذي استدعاه للتدريب”.

وكشفت أيضا أن مارادونا تلقى اتصالا من نادي أرخنتينوس جونيورز لتدريبه.

وكان مارادونا قد دعم قبل أسبوع الرئيس الحالي في الانتخابات القادمة، ولكنه قرر الأحد عدم الترشح، لتصبح استمرارية مارادونا محل شك.

وأعلن عن تولي مارادونا تدريب خيمناسيا في 5 أيلول (سبتمبر)، حيث كان خيمناسيا في منطقة الهبوط للقسم الثاني وجمع نقطة من 15 ممكنة، وتحت قيادة مارادونا، خسر خيمناسبا في خمس لقاءات وفاز في ثلاثة، ولا يزال في منطقة الهبوط. (إفي)

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