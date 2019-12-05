الشكوك تعصف مشاركة مارسيلو بالكلاسيكو

مدريد – أعلن نادي ريال مدريد الخميس، أن لاعبه البرازيلي مارسيلو يعاني من إصابة في العضلة النعلية بساقه اليسرى، مما يثير شكوك حول مشاركته في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، المؤجلة من الجولة العاشرة بالدوري الإسباني والمقررة على ملعب “كامب نو” في 18 كانون أول (ديسمبر) الجاري.

وأوضح النادي الملكي أن عودة مارسيلو للملاعب تعتمد على تطور حالته، بينما ذكرت صحيفة (آس) أن اللاعب سيغيب عن مباراتي إسبانيول وفالنسيا في الجولتين المقبلتين من الليغا.

وتشير تقارير صحفية إلى أن مارسيلو سيحتاج لثلاثة أسابيع على الأقل للتعافي، ما يعني غيابه عن الكلاسيكو.

ويأتي الإعلان عن إصابة مارسيلو بعدما تأكد غياب البلجيكي إيدن هازارد عن الكلاسيكو جراء الإصابة التي تعرض لها في الكاحل الأيمن.

Parte médico de Marcelo. #RealMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) December 5, 2019

وكان هازارد قد اصيب في مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، في لقاء انتهى بالتعادل (2-2).

ويتوجه هازارد للمدينة الرياضية للفريق يوميا حيث يتلقى العلاج ويقوم بتدريبات خاصة في صالة الألعاب الرياضية، لكن يبدو أن تطور حالة اللاعب تستغرق وقت أكثر من المتوقع.

وكانت الفترة المتوقعة في البداية لتعافي اللاعب هي عشرة أيام، لكن بعد مرور ثمانية أيام على صدور التقرير الطبي الذي أكد أنه يعاني من كدمة في الساق اليمنى، لا زال اللاعب يتكأ على عكاز ويعجز حتى عن ممارسة حياته اليومية بشكل طبيعي. (إفي)