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الشكوك حول مستقبل رودريجو في فالنسيا – فيديو

منذ 59 دقيقة

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فالنسيا – لم يشارك مهاجم فالنسيا، رودريجو مورينو، الذي يسعى برشلونة للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الشتوية، في مران الفريق الثلاثاء استعدادا لمواجهة كأس الملك أمام كولتورال ليونيسا غدا.

وكان رودريجو قد تخطى للتو إصابة عضلية وعاد للملاعب السبت الماضي وشارك بدون مشكلات في الشوط الثاني أمام برشلونة بالليجا.

وأقر النادي الكتالوني باهتمامه بضم المهاجم الإسباني-البرازيلي لتعزيز خط هجومه مع ابتعاد الأوروجوائي لويس سواريز عن الملاعب لعدة أشهر وكذلك تكرار إصابات الفرنسي عثمان ديمبلي.

وسجل رودريجو (28 عاما) أربعة أهداف مع “الخفافيش” هذا الموسم، كما صنع 10 أهداف، في اجمالي 28 مباراة، وكان قد انتقل لفالنسيا في صيف 2015 قادما من بنفيكا البرتغالي. – (إفي)

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