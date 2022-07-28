الشلبي يؤكد دور الجمعيات التعاونية بمكافحة الفقر والبطالة

صابرين الطعيمات- التقى مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح محمد الشلبي، ضمن جولة تفقدية، اليوم الخميس، رؤساء وأعضاء لجان إدارة جمعيات تعاونية في محافظة جرش؛ وذلك لمناقشة أولويات العمل التعاوني، والاطلاع على مشاريعها والتحديات والمعيقات التي تواجه عملها.

واشتملت هذه الجولة على زيارة عدد من الجمعيات التعاونية، بحضور مدير تعاون جرش المهندس عمر الفقيه، ومدير مديرية المشاريع والدعم الفني المهندس محمد الكركي، وهي “مرصع للمتقاعدين العسكريين”، و”شباب وشابات مرصع”، و”شباب بلادي”، و”الضباط المتقاعدين”، و”إسكان ابن الهيثم”.

واطلع الشلبي على مشاريع وأنشطة الجمعيات التعاونية التي تنفذها في المحافظة، كما استمع من أعضائها إلى أبرز التحديات والمعيقات التي تواجهها، والأولويات المطلوب العمل عليها للنهوض بالقطاع التعاوني والحركة التعاونية الأردنية على مختلف الصعد التنموية.

وقال إن المؤسسة التعاونية تولي التعاونيات بجميع أشكالها أهميةً بالغةً لما لها من دور ومساهمة في مجالات التنمية المستدامة الشاملة، من خلال تنفيذها مشاريع ريادية تخدم أعضاءها ومجتمعاتها المحلية.

وأكد دور التعاونيات في المساهمة بمكافحة مشكلتي الفقر والبطالة في المناطق الريفية، إضافةً إلى دورها في تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات المحلية العاملة فيها، من حيث العمل على تقليص الفجوات والفروقات الاجتماعية.

وأضاف الشلبي أن التعاونيات بما تقيمه من مشاريع وأنشطة تعتبر أحد الموارد والروافد المالية للأعضاء التعاونيين، مشيراً إلى أهمية نشر الثقافة والفكر التعاوني بين مختلف فئات المجتمع، وبخاصة الشباب والنساء؛ لما يعود بذلك من نفع على المجتمع من الناحية الاقتصادية، كون التعاونيات تساهم في توفير فرص العمل.

وأكد مضي المؤسسة التعاونية بتطبيق الخطة التنفيذية للعامين (2021-2022) من الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية الأردنية التي أطلقتها العام الماضي، من خلال إعادتها النظر بالتشريعات الناظمة للعمل التعاوني، وإدخالها تعديلات عليها تلبي طموحات الحركة التعاونية بإنشاء صندوق التنمية التعاوني، ومعهد التنمية التعاوني، ومديرية تدقيق للحسابات التعاونية باعتبارها من أهم النتائج والمخرجات الرئيسة للاستراتيجية؛ والتي تهدف إلى النهوض بهذا القطاع الحيوي.