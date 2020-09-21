“الشمالية” تحلق ببطولة الطائرة العسكرية

عمان – الغد – توج مدير الاتحاد الرياضي العسكري العميد جهاد قطيشات، فريق المنطقة العسكرية الشمالية بلقب بطولة الكرة الطائرة العسكرية، وذلك بعد تغلبه على فريق المنطقة العسكرية الوسطى 3-1 بواقع 25-16، 25-16، 21-25، 25-10، في المشهد الختامي للبطولة الذي اقيم اليوم الاثنين في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، وادار النهائي الحكام : الدولي عمر عاشور، الدولي باسل شباب والمحليين حمزة الحنيطي، صدام عبيدات، عمر المعاني وموسى اللحام.

وكان فريق الشمالية قد تغلب في مباريات البطولة على فريق المنطقة الشرقية 3-0، وعلى المنطقة الجنوبية 3-0، وعلى سلاح المدفعية 3-0 وعلى سلاح الجو 3-0، وبهذه النتائج حل فريق سلاح المدفعية بالمركز الثالث، وسلاح الجو بالمركز الرابع، فيما حل فريق المنطقة العسكرية الجنوبية بالمركز الخامس وقيادة المنطقة الشرقية بالمركز الأخير.

وفي نهاية البطولة قام العقيد قطيشات بتوزيع الميداليات الملونة على الفائزين بالمراكز الثلاث الاولى، وسلم كابتن فريق الشمالية كأس البطولة.