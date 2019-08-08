“الشمالية” تظفر ببطولة الخماسي العسكري

عمان – الغد – ظفر فريق المنطقة العسكرية الشمالية، ببطولة القوات المسلحة بالخماسي العسكري، في النهائي الذي اقيم امس الاربعاء، على مسبح الامير فيصل بمدينة الحسين للشباب.

فريق الشمالية انهى البطولة برصيد 24829.4 نقطة، وحل فريق المنطقة العسكرية الوسطى وصيفا برصيد 22594.6 نقطة، والشرقية ثالثا برصيد 17736.2، فيما حل فريق سلاح المدفعية بالمركز الرابع برصيد 15861 نقطة، وجاءت النتائج النهائية على النحو التالي :

رماية البندقية م 16 مسافة 200 م: فاز بالمركز الاول خالد احمد (الشمالية)، وحل ثانيا حسام يوسف (الوسطى)، وجاء بالمركز الثالث انس سعيد (الشمالية).

رماية القنابل : حل بالمركز الاول جميل احمد (المدفعية)، وحل وصيفا فارس عويد (الشرقية)، فيما حل بالمركز الثالث نزار محمود (الوسطى).

سباق الضاحية 8 كم، فاز بالمركز الاول عمر ذيب (الشمالية)، وحل ثانيا حسام يوسف (الوسطى)، وجاء بالمركز الثالث عبداللطيف علي (الوسطى).

مسابقة الحواجز: انس سعيد (الشمالية)، وحل بالمركز الثاني عمر ذيب (الشمالية)، وجاء بالمركز الثالث عبدالله عمر (الشرقية).

السباحة 50 م : فاز بالمركز الاول انس سعيد (الشمالية)، وحل بالمركز الثاني عمر ذيب (الشمالية)، فيما حل بالمركز الثالث عبدالرحمن رسمي (الوسطى).

وفي منافسات الفردي، حل لاعب الشمالية عمر ذيب بالمركز الاول برصيد 4648 نقطة، وفي نهاية البطولة قام رئيس شعبة اللياقة البدنية في مديرية الاتحاد الرياضي العسكري المقدم فراس البطاينة، مندوبا عن مدير مديرية الاتحاد الرياضي العسكري، بتوزيع الميداليات على الفائزين بالمراكز الثلاث الاولى، وكأس البطولة لفريق المنطقة العسكرية الشمالية.

من جهة اخرى، وبحسب الناطق الاعلامي للاتحاد الرياضي العسكري النقيب محمد المناصير، سيعقد عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء 21 شهر آب (اغسطس) الحالي، الاجتماع التنسيقي لبطولتي كرة اليد والتايكواندو، والتي ستنظمها المديرية، حيث سيتم مناقشة كافة التفاصيل الخاصة بالبطولتين، ومناقشة آخر التعديلات التي اصابت اللعبتين، وتطبيق القوانية في البطولتين، وتحديد مواعيد واماكن المباريات.