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“الشمالية” يفرض حضوره على بطولة اليد العسكرية

منذ ساعة واحدة

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عمان – الغد – واصل فريق المنطقة العسكرية الشمالية صدارته لترتيب فرق تشكيلات ووحدات القوات المسلحة ببطولة كرة اليد والتي تنظمها مديرية الاتحاد الرياضي العسكري في صالة الاميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، حيث حقق انتصاره الثالث على التوالي، عندما تغلب على سلاح الجو 39-31، وكان قبلها قد تغلب على سلاح المدفعية 33-19، وعلى الشرقية 33-28.
وفي بقية النتائج تغلب فريق الشرقية على سلاح الجو 37-28، والمنطقة العسكرية الوسطى على سلاح المدفعية 40-21، والمنطقة العسكرية الوسطى على سلاح الجو 36-27، فيما تقام اليوم مباراتين، حيث يلتقي في التاسعة والنصف فريقي الوسطى مع الشمالية وفي الحادية عشرة يلتقي سلاح المدفعية على الشرقية.

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