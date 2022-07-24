الشمالي: الأردن يولي ملف الأمن الغذائي رعاية واهتمام كبيرين

بحث وزير الصناعة و التجارة والتموين يوسف الشمالي مع وزير التموين المصري علي المصيلحي في القاهرة اليوم آليات تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأمن الغذائي وتعزيزه بما يخدم مصالح البلدين ومواجهة التحديات على مختلف المستويات .

واتفق الوزيران على اتخاذ خطوات عملية في هذا المجال من خلال تفعيل مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون في مجال انشاء وتشغيل وتطوير المناطق اللوجستية بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والتي تم توقيعها على هامش اجتماعات الدورة ( 30) للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة التي عقدت في القاهرة خلال الفترة 19-21 /2 /2022.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي حضره السفير الأردني لدى مصر أمجد العضايلة و الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة و التموين دانا الزعبي على اعداد خطة عمل مشتركة للتعاون في مجال الأمن الغذائي وتفعيل تلك المذكرة والبدء بالتنفيذ خلال شهر بتشاركية مع القطاع الخاص في كلا البلدين.

وتم التأكيد على أهمية التركيز على الأنشطة التي تساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التكامل بين الأردن ومصر في هذا المجال الاستراتيجي والهام .

وقال الشمالي أن الأردن يولي ملف الأمن الغذائي رعاية واهتمام كبيرين في ضوء التحديات التي تواجه الامن الغذائي عالميا وخاصة التداعيات التي نتجت عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع الأسعار واختلال سلاسل التوريد عالميا.

وأضاف أننا وبتوجيهات من رئيس الوزراء نعمل ضمن منظور شمولي فيما يخص الأمن الغذائي يقوم على الشراكة مع مصر والعديد من البلدان العربية مشيرا الى أن الأمن الغذائي محور متكامل مستهدف من الشراكة الصناعية التكاملية التي تجمع الأردن والامارات ومصر وكذلك رؤية التحديث الاقتصادية للمملكة للسنوات العشر المقبلة.