الشمالي: طرح عطاء المدنية الاقتصادية بين الأردن والعراق العام الحالي

طارق الدعجة– اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي ان العام الحالي سيشهد طرح عطاء المطور لتنفيذ المدنية الاقتصادية المشتركة بين الاردن والعراق.

وقال الشمالي خلال حفل اقيم بالعاصمة بغدادعلى هامش منتدى الاعمال الاردني العراقي الذي نظمته عرفتي تجارة وصناعة الاردن وجمعية رجال الاعمال الاردنيين بالشراكة مع مجلس الاعمال العراقي في عمان، ان طرح العطاء سيكون متاح امام الشركات الاردنية والعراقية والمجتمع الدولي لتنفيذ المدنية التي تقام على حدود البلدين.

واشار الشمالي الى ان السوق العراقية تحتل المرتبة الثانية من بين الاسواق التي تصلها الصادرات الاردنية، مبينا ان التبادل التجاري بين البلدين ارتفع بنسبة 62 ٪ خلال 10 اشهر من العام الماضي 2022.

واكد الوزير الشمالي ان الحكومة حريصة على تقديم كافة التسهيلات الكفيلة لتمكين اصحاب الاعمال والمستثمرين العراقيين من الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتوفرة بالاقتصاد الاردني.

ولفت الشمالي الى وجود الكثير من فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين التي يوفرها الاقتصاد الوطني وبخاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والتعدين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والتعليم المهني والسياحة.

واوضح الشمالي خلال الحفل الذي حضره وزير الصناعة والمعادن العراقي الدكتور خالد بتال نجم ان وجود وفد اقاصادي ارادني يمثل رسالة قوية لحكومتي البلدين بان مجتمع الاعمان يؤمن باهمية العلاقات الاستراتيجية بين الاردن والعراق.

وعبر الشمالي عن امله بان تسهم زيارة وفد القطاع الخاص واجتماعات اللجنة الاردنية العراقية المشتركة في دعم وتطوير علاقات البلدين التجارية والاستثمارية ووضع الاطار والطريق للقطاع الخاص لقيادة مسيرة الاقتصاد.

بدوره اشار رئيس غرفة تجارة الاردن خليل الحاج توفيق الى وجود حريص كبير من القطاع الخاص الاردني والعراقي على تعزيز علاقات الاردن التجارية والاستثمارية والاستفادة من الاجواء الطيبة القائمة التي اسس لها قيادتي البلدين الشقيقين.

واكد الحاج توفيق ان المرحلة المقبلة ستشهد “عهد جديد” فيما يخص التعاون الاقتصادي بين البلدين وبما يلبي الطموحات ويحقق المصالح المشتركة.

واشار الحاج توفيق الى اهمية اعادة احياء المركز التجاري العراقي في عمان مؤكدا استعداد غرفة تجارة عمان على الاستضافة لفترة مؤقته ، مثلما سيتم اقامة مركز تجاري اردني بالعاصمة بغداد بالتزامن.

ولفت الحاج توفيق الى ان غرفة تجارة الاردن ستعمل على توفير منصة معلومات تتعلق بالاقتصاد البلدين وبما يسهم في توفير معلومات واحصائيات لاصحاب الاعمال والفرص التجارية المتوفرة لديهما.

من جانبه اكد رئيس غرفتي صناعة عمان والاردن المهندس فتجي الجغبير حرص القطاع الصناعي على تعزيز وتنمية التعاون والتواصل واقامة شراكات صناعية مشتركة.

واشار المهندس الجغبير الى ان البلدين يمتلكان ممكنات صناعية واستثمارية واعدة بما يفتح الطريق امام الجانبين لرسم ملامح واضحة لعلاقاتهما الاقتصادية بالمستقبل قائمة على التشاركية وتبادل المنافع.

بدوره، اكد رئيس غرفة تجارة بغداد فراس الحمداني اهمية المنتدى الاردنية العراقي في توطيد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين.

وشدد الحمداني على ضرورة ان يكون هنالك دعوة حقيقية في اقامة المشاريع الاقتصادية بالعراق التي تسير حاليا بنهج ورؤية جديدة.

ويضم الوفد الاردني المشاركة في اعمال المنتدى ممثلين عن شركات تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة منها المواد الغذائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأدوية والألبسة والخدمات المالية والمصرفية والتعليمية والتأمين والإنشاءات والمقاولات والتطوير العقاري والسياحي والزراعي والتعدين والصناعات البلاستيكية.

ويعتبر الوفد من أكبر الوفود الاقتصادية التي تزور العاصمة بغداد ما يعكس حجم الاهتمام الأردني لبناء علاقات اقتصادية متينة مع العراق ومتابعة الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني والقيادة العراقية على مختلف المستويات.