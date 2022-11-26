الشمالي: مشروع إصلاحي جديد لدائرة الجمارك

طارق الدعجة – كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي عن مشروع إصلاحي لدى دائرة الجمارك في التعامل مع المنافذ الحدودية، سيرى النور قريبا بهدف تبسيط الإجراءات على المستوردين والمصدرين.

وبين الشمالي، خلال لقائه أمس القطاع الصناعي في مبنى غرفة صناعة عمان، بحضور أمين عام وزارة الصناعة دانا الزعبي وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي ومدراء المؤسسات التابعة لوزارتي “الصناعة” والعمل أن الآلية المقترحة للمشروع الإصلاحي للجمارك تتضمن ضم الجهات الرقابية الحكومية التي تعمل على الحدود تحت مظلة دائرة الجمارك مثل مؤسسة المواصفات والمقاييس والزراعة والبيئة والغذاء والدواء.

وأوضح أن كلف الوقت والأموال التي تدفع على المنافذ الحدودية، هي الأقل على مستوى المنطقة بحسب التقارير الدولية، مشيرا إلى أهمية صندوق دعم وتطوير الصناعة في تعزيز تنافسية الصناعات الأردنية محليا وخارجيا.

وأوضح الشمالي أن الوضع الاقتصادي للمملكة ثابت ويشهد نموا، حيث تم اجتياز المراجعة الخامسة لبعثة صندوق النقد الدولي، والذي نتج عنه رفع التصنيف الائتماني للمملكة الى (B+)، مشيرا إلى أن معدلات التضخم التي تشهدها المملكة، تعتبر الأقل بالنسبة لدول المنطقة، وان البيئة الاستثمارية في المملكة جاذبة ولا يوجد تعقيدات على المستثمرين.

وبين الشمالي أن مسودة قانون الضمان الاجتماعي الجديد، ما تزال تحت ولاية الحكومة ويتم مراجعتها وإعادة النظر في بعض المواد، مشددا على أن الأردن لا يخضع لأي املاءات من أي جهة كانت، فيما يتعلق بقرارات الحكومة.

ولفت الشمالي إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي حددت خريطة طريق للمرحلة المقبلة للنهوض ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن التركيز خلال الفترة المقبلة على التدريب المهني والتقني، حيث تم انشاء (9) مجالس قطاعية، جميعها من القطاع الخاص كونه القادر على تحديد احتياجاته من العمالة، وهذا يقود إلى تخفيض نسبة البطالة.

وأشار إلى أن الحكومة تابعت تأخر دخول الشاحنات الأردنية إلى الاراضي الفلسطينية، حيث تبين أن السبب في ذلك يعود إلى أن السلطة الفلسطينية قد اعتمدت ميناء العقبة لوارداتها، مما شكل ضغطا على المنافذ البرية بسبب عدم وجود شاحنات فلسطينية كافية لنقل هذه البضائع، حيث ان الصيغة المعتمدة للنقل بين الأردن وفلسطين هي (Back2Back)، حيث تدرس الحكومة وبالتنسيق مع الجانب الفلسطيني انشاء منطقة بوندد جمركي.

وأكد جدية الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية بضرورة تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين، وخصوصا القطاع الصناعي وذلك للدور المهم الذي يقوم به القطاع في دعم الاقتصاد الأردني وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية.

من جهته، قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إن اللقاء يعتبر باكورة لقاءات ستنظمها الغرفة مع الوزراء والمسؤولين المعنيين بالقطاع الصناعي في المملكة، لبحث القضايا التي تهم القطاع الصناعي، حيث ستقوم الغرفة بتشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الصناعة لمتابعة هذه القضايا بشكل يومي، للعمل على حلها بالتنسيق مع الوزارة.

وأوضح الجغبير أن زيادة الصادرات الصناعية الوطنية تسهم في التخفيف من مشكلة البطالة في المملكة، حيث تشير الدراسات الى ان زيادة الصادرات بمقدار ملياري دينار، يمكن ان يخلق حوالي 80 ألف فرصة عمل جديدة، الأمر الذي يستوجب تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية وذلك من خلال التخفيف من كلف الانتاج وخصوصا في ما يتعلق بأسعار الطاقة والنقل وتوفير العمالة الماهرة والمؤهلة، وتطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع معيقات أمام الصادرات الصناعية اليها.

وبين الجغبير أن التشاركية بين القطاعين العام والخاص تتجلى في اللقاءات التي يتم عقدها بين الوزراء المعنيين بالقطاع الصناعي، والتي سيتم تكثيفها خلال الفترة المقبلة، كما أن زيارات الوفود الصناعية التي نظمتها الحكومة بمعية غرف الصناعة أسهمت في زيادة الصادرات الوطنية إلى عدد من الأسواق المستهدفة، مشيرا إلى أن صندوق دعم الصادرات الذي اطلقته الحكومة مؤخرا وبرأسمال يبلغ (90) مليون دينار على ثلاث سنوات، سيسهم بشكل كبير في تحفيز المصانع الوطنية على زيادة وتنويع صادراتها إلى الأسواق الخارجية.

وأكد أهمية تشكيل اللجنة المشتركة مع وزارة “الصناعة” لمتابعة قضايا الصناعيين والعمل على حلها.

وخلال اللقاء طرح صناعيون عددا من القضايا التي تهم القطاع، منها ضرورة تخفيض كلف الإنتاج الصناعي، ومساعدة القطاع الصناعي في التمويل والتسويق وتحسين بيئة الأعمال، وتسهيل إجراءات الحكومة الإلكترونية، وخصوصا فيما يتعلق بالتراخيص.

وطالبوا بضرورة الاستمرار في قرار تخفيض الضريبة على الزيوت بنسبة 4 % وخصوصا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وتفعيل الحماية الجمركية، وتوفير العمالة المدربة اللازمة لهذا القطاع وتخفيض الفوائد البنكية والتركيز على المشاريع الرأسمالية الحكومية لتحريك عجلة الاقتصاد، بالاضافة الى بعض القضايا الخاصة بوزارة البيئة، وكلف فحص العينات للمواد المستوردة والمصدرة.