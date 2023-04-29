الشمالي: هناك ظروف خارجة عن إرادة الأردن مثل الإقليم الملتهب وفترة الربيع العربي

قال وزير الصناعة والتجارة وزير العمل يوسف الشمالي، السبت، إن هناك 36 شركة كبرى في الأردن تصدر للخارج.

وأضاف الشمالي، خلال مشاركته في أعمال منتدى “تواصل: حوار حول الواقع والتطلعات”، إن هناك شبكة اتفاقيات تجارة حرة وأسواق وإنجاز بمستوى الصادرات حتى بعد استثناء صادرات البوتاس والفوسفات.

وأشار إلى وجود تشكيك بالشراكة بين القطاعين؛ ولكنه أكد وجود مسار واضح حيث إن القطاع الخاص يضع الخطط وشارك بخطة التحديث الاقتصادي.

وأشار بذات الوقت إلى أن هناك ظروف خارجة عن إرادة الأردن مثل الإقليم الملتهب وفترة الربيع العربي.

مدير برنامج “إقلاع” الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ليث القاسم، قال إنه يجب توزيع الأدوار والمسؤولية بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف القاسم أن القطاعين الخاص والعام لا اتفاق بينهما حول كيفية بناء مستقبل أفضل من حيث التفاهمات.

وتابع أن الحكومة مسؤولة عن توفير المناخ الملائم لفرص العمل، مشيرا إلى وجود خلل بالقطاع الخاص الأردني أيضا حيث إن هناك فرص عمل لا إقبال عليها.

وتساءل عن استغلال القطاع الخاص لفرص التصدير واتفاقيات التجارة الحرة.-(المملكة)