الشمالي يؤكد دعم الأردن لفلسطين والعمل على معالجة صعوبات التجارة البينية

عمان –الغد- التقى وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي يوم الخميس رئيس ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني عامر العسيلي ورئيس ملتقى الأعمال الأردني الفلسطيني نظمي عتمه وبحضور وفد من رجال الأعمال الفلسطينيين وأمين عام الوزارة دانا الزعبي.

وقال الشمالي أن الحكومة الأردنية تقوم باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل انسياب البضائع بين البلدين الشقيقين في كلا الاتجاهين الأمر الذي من شأنه العمل على زيادة حجم التبادل التجاري سيما وأنه يُعدُّ أقل بكثير من طموحات حكومتي البلدين.

وأكد الوزير الشمالي على أهمية إقامة الفعاليات الاقتصادية واللجان المشتركة بكافة مستوياتها ما بين البلدين الشقيقين لما لها من دور كبير في تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدينا، في ضوء العلاقات التاريخية المتميزة والفرص الكبيرة لإيجاد أشكال من التكاملية بين الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات المشتركة في الأردن وفلسطين.

وثمّن رئيس الوفد والحضور من رجال الاعمال الفلسطينيين التسهيلات التي تقدمها المملكة لدعم الاقتصاد الفلسطيني وتم خلال الاجتماع عرض عدد من المقترحات التي من شأنها زيادة التبادل التجاري بين الطرفين والتي سيتم متابعة إمكانية تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص