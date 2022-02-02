الشمالي يبحث مع السفير الياباني توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري

استقبل وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي في مكتبه امس السفير الياباني لدى المملكة شيما زاكي كاورو حيث تم بحث عدد من الموضوعات التي تستهدف توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة حجم الاستثمارات اليابانية بالمملكة وتحفيز القطاع الخاص للاستفادة من الفرص المتاحة لدى الجانبين.

وأشاد الوزير الشمالي بالعلاقات الأردنية اليابانية والدور الذي توليه كلا القيادتين في البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.

واكد على الدور الذي تقوم به السفارة اليابانية في المملكة الأردنية الهاشمية في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين مع التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الجانبين على كافة الأصعدة بما فيه مصلحة البلدين مثمنا الدعم المتواصل الذي تقدمه الحكومة اليابانية للأردن في العديد من القطاعات الاقتصادية.

كما تم خلال اللقاء بحث إمكانية التوقيع على اتفاقية تجارية إطارية تنظم التعاون التجاري بين البلدين، والتي تتضمن مقترح لإنشاء لجنة وزارية تجارية مشتركة للتعاون بين البلدين.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على إيجاد آليات مناسبة لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين بما يتناسب مع إمكانياتهما المتاحة من خلال الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وسنغافورة واتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

واشار الشمالي الى أهمية تبادل زيارة الوفود التجارية وبعثات رجال الاعمال للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن والتركيز على القطاعات ذات الفرص التصديرية للأردن في السوق الياباني وخاصة المنتجات الأردنية من زيت الزيتون، التمر، الفوسفات، البوتاس، منتجات البحر الميت، وتنظيم لقاءات تعريفية عن المشروعات المشتركة والأنشطة الاستثمارية في كلا البلدين.

وتم بحث تعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات، تشجيع الاستثمار، التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين والاستفادة من الخبرة والتجربة اليابانية في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك خاصة في مجال تنمية الصناعة خاصة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير بدائل الطاقة و توسيع استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وحث الشركات اليابانية الكبرى لدراسة إمكانية الاستثمار في الأردن في قطاعات الطاقة المتجددة ومعالجة النفايات ومشاريع السكك الحديدية ودمج التكنولوجيا الجديدة للنقل والبيئة من خلال شراكة بين القطاعين الخاص والعام.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن واليابان خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2021 ما قيمته (312.7) مليون دولار بقيمة صادرات بلغت (21.2) مليون دولار ومستوردات بلغت قيمتها (291.5) مليون دولار خلال نفس الفترة