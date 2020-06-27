الشمندر..يخفض مستوى ضغط الدم

عمَان-الغد-كشف نتائج دراسة علمية أجراها خبراء التغذية، أن تناول الشمندر بصورة منتظمة ودورية، يساعد على استقرار مستوى ضغط الدم.

ويفيد موقع Food News، بأن الخبراء يؤكدون على أن الشمندر “البنجر” يحتوي على نترات مفيدة تتحول داخل الشرايين إلى أوكسيد النتروجين، الذي يوسع الأوعية الدموية.

ويساعد الشمندرعلى تحسن تدفق الدم وانخفاض مستوى ضغط الدم. وبالنتيجة ينخفض خطر الجلطة الدماغية والنوبات القلبية، فوقا لما نقله موقع روسيا اليوم عن نوفوستي.

وعلاوة على هذا، يقوي أكسيد النتروجين تدفق الدم إلى الدماغ. لذلك للحصول على أعلى نسبة من المواد المفيدة، ينصح الخبراء بتناول عصير الشمندر المركز.

وتجدر الإشارة، إلى أن الشمندر مادة مفيدة للرياضيين وبصورة خاصة لممارسي رياضة السباحة والجري والتزلج والتزحلق وما شابهها.

وقد بينت نتائج الدراسة، أن عصير الشمندر، يخفض آلام العضلات ويساعد على إعادة تأهيلها بعد التمارين الشديدة المكثف.