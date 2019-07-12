الشنيطي يتوج بفضية الناشئين ببطولة العالم البارالمبية لرفع الأثقال

عمان – الغد – توج محمد الشنيطي بفضية فئة الناشئين وزن 49 كغم في مستهل المشاركة الأردنية ببطولة العالم لرفع الأثقال التي انطلقت في مدينة أستانا الكازاخستانية، الجمعة وتستمر حتى 21 تموز (يوليو) الحالي، بمشاركة 55 دولة.

وتمكن الشنيطي من رفع 122 كغم، خلف البرازيلي دوس سانتوس صاحب الذهبية الذي تمكن من رفع 126 كغم، وجاء ثالثا اللاعب اريباي يربولات من كازاخستان بعد ان تمكن من رفع 91 كغم.

من جانبها باركت الأنسة مها البرغوثي رئيسة الوفد المشارك ببطولة العالم أمين عام اللجنة البارالمبية بفضية الشنيطي مبينة إلى ان انجاز الشنيطي جاء بعد تدريبات مكثفة واهتمام كبير من قبل اللجنة البارالمبية الأردنية التي حاولت بكافة الإمكانيات المتاحة بذل كافة المجهودات لصقل مواهب لاعبيها من اجل الصعود إلى منصات التتويج.

وأشارت البرغوثي ان السفارة الأردنية في كازاخستان تواصل متابعة الوفد الأردني هناك وتقوم بتقديم كافة التسهيلات المطلوبة للوفد خصوصا من قبل سعادة السفير يوسف عبد الغني الذي اصر على حضور حفل الافتتاح ومتابعة المنافسات الأردنية حيث كان على راس المهنئين للشنيطي بالفضية إلى جانب أركان السفارة وعدد من الجالية الأردنية في كازاخستان.

من جانبه عبر السفير يوسف عبد الغني عن سعادته الغامرة بفضية الشنيطي مبديا ثقته بباقي لاعبينا وقدرتهم على العودة بنتائج إيجابية بالعديد من الميداليات الملونة.

وتنطلق منافسات الرجال صباح السبت حيث من المنتظر ان يظهر صاحب فضية النسخة الماضية من بطولة العالم لاعبنا عمر قرادة ضمن منافسات وزن تحت ٤٩ كغم، بينما سيشارك محمد الشنطي بفئة الكبار من أجل تحسين رقمه، خصوصا ان بطولة العالم في أستانا تعتبر في مقدمة محطات التأهيل إلى بارالمبيك طوكيوا 2020 فضلا عن انها تدخل في نشاط اعداد ابطالنا للمشاركة في النسخة الثانية لدورة العاب غرب أسيا البارالمبية التي تستضيفها الأردن بالفترة من 15-22 أيلول القادم

وتضم بعثة المنتخب البارالمبي إلى كازاخستان احمد الحياصات مديرا للوفد ومعالجا، عيسى هلال مدربا، و7 لاعبين هم عمر قرادة، جميل الشبلي، عبد الكريم خطاب، معتز الجنيدي، محمد طربش، محمد أبو عرار ومحمد الشنيطي، إضافة للاعبتين ثروة الحجاج وأسماء عيسى.