الشهية للعقارات – قصة بولندا

يديعوت آحرنوت

بقلم: ناحوم برنياع 23/8/2021

أمي هاجرت إلى إسرائيل من بولندا في العام 1936. فضلا عن شقيقة واحدة من شقيقاتها، التي هاجرت بعدها في ذات العام، وهما فقدتا كل عائلتهما في الكارثة. وقد رفضت العودة لزيارة بلاد مولدها فيما يعرف بـ”رحلات الجذور التي قام بها الإسرائيليون إلى شط أوروبا وأصبحت موضة، أخرجت منها هزءاً معللا، حادا، فتاكا من النوع الذي كانت تجيده جدا وأسمت العملية “زينة” كما أنها أسمت “زينة” لتلك القصص التي تشدقت بمشاهد الصبا من هناك. لماذا، سألتها. فشرحت: في وارسو وبلودز كانت ثقافة يهودية علمانية، غنية ويقظة لم تعد بعد، عندما لا يكون يهود، عندما لا تكون ثقافة لا يتبقى شيء، ليس لي أي اهتمام بالحيطان والقصارة؛ ليس لي اهتمام بالعقار.

اقتنعت. بعد سنوات من وفاتها تدحرجت إلى بولندا، إلى جولة تركزت على معسكرات الابادة. دافيد بيلغ الراحل، صديق قريب، كان في حينه سفير إسرائيل في وارسو. تحدث مع بلدية لوداج التي أعدت له ولي زيارة ملوكية في المدينة. ضابط الارتباط في لوداج مع الشعب اليهودي – وكان منصبا كهذا في البلدية – تكبد عناء العثور على الممتلكات العقارية للعائلة. بيت الجد الأكبر لي، في مركز المدينة، كان بيتا ضخما: كل ما روته أمي أمس عن روائع البيت كان صحيحا. أتريد أن تدخل؟ سأل ضابط الارتباط. تسكن الآن في البيت سبع عائلات. لا، قلت، شكرا. تلك العائلات لن يسرها رؤيتي. بيت جدي كان ملاصقا لبيت مصنع للجراب كان بملكيته. المصنع والبيت هدما حتى الأساس.

فتحوا على شرفنا المقبرة، في عشية رأس السنة. وحسب الخريطة، فان قبر جدي الأكبر يقع قرب مدخل المقبرة كما يناسب مكانته في الطائفة. القبر بقي. ضابط الارتباط أشار إلى قبر مجاور، كبير وفاخر. وكان مول البناء اللواء ايلي زعيرا الذي كان رئيس شعبة الاستخبارات في حرب يوم الغفران. اسمه، واذا كنت أتذكر صحيحا رتبته ايضا، حفرا بحروف كبيرة على رأس زاوية القبر. وقال المراقب لي: “انا واثق انك ستبني القبر وتعنى بالمُلك. نحن سنراك هنا كثيرا”.

انت مخطئ، قلت. ولم أزر مدينته منذئذ.

الخصام الشديد الذي يدور مؤخرا بين حكومة إسرائيل وبولندا أعادني الى تلك الزيارة اياها. فحكومة بولندا الحالية تحاول إعادة كتابة التاريخ في كل ما يتعلق بدور البولنديين في جريمة الكارثة، كما أنها ترفض إعادة أملاك اليهود السليبة، خطواتها “مصابة بنزعة قومية متطرفة يمينية زائفة، بالطمع وباللاسامية”.

اما أنا فتعنيني حكومتنا. فوزير الخارجية لبيد هاجم الحكومة البولندية في خطاب ليس هناك أكثر حدة منه. مشكوك أن يكون سيتحدث هكذا عن طالبان. مستوى السفارة خفض، مؤقتا على الأقل. لبيد لا يثني على البولنديين ولكنه أعطى تعزيزا لارائهم المسبقة، مرة أخرى يأتي شايلوك اليهودي مع مطالبات الملكية خاصته والتي لا نهاية لها.

ما بالك أننا نغطس والدنس في ايدينا. عندما بدأت الحملة بإعادة الأملاك اليهودية، كان ابراهام بورغ رئيس للوكالة. ماذا تفعلون، سألته، إذ في وقت ما سيأتي الفلسطينيون وسيلوحون بذات المبررات بالضبط، مطالبين باعادة أملاكهم. “في كل الأحوال هم سيأتون”، قال بورغ بارتياح، وواصل الحملة.

انا لا أتأثر بالفلسطينيين الذين يتظاهرون وهم يحملون مفاتيح كبرى في أيديهم. هذه أيضا زينة. ولكن الظلم، الجور، يجب أن نسميهما باسميهما. لقد خلق الاحتلال في 1967 واقعا بولنديا. أملاك هجرها العرب في 1948 أصبحت أملاك دولة إسرائيل. بالمقابل، أملاك هجرها اليهود في شرقي القدس اعيدت لأصحابها اليهود. العاصفة في هذه القضية تتركز على سبع شقق في الشيخ جراح. ولكن على حد قول النيابة العامة توجد مئات الشقق كهذه في شرقي القدس.

“هذا خصام على الأرض”، قال المستشار القانوني للحكومة؛ “هذا خصام على العقار”، قال رئيس بلدية القدس. كلاهما يعرفان انهما لا يقولان حتى نصف الحقيقة، ويعملان بهدوء، من خلف الكواليس، لتأجيل لا نهاية له للمداولات القضائية.

حكومة إسرائيل عالقة مع قانون غير قانوني على نحو ظاهر، يرتفع فوقه علم أسود. المسؤولية عن هذا الوضع تسير إلى الخلف، إلى المستشارين القانونيين والقاضيين شمغار وباراك، الى وزراء العدل في الماضي، إلى حكومات إسرائيل كلها. لشدة الحرج، لا توجد في هذه اللحظة قوة سياسية يمكنها أن تؤدي إلى إصلاح التشويه. هذا لا يمنع الحكومة الحالية من أن تطالب البولنديين ما لا تطلبه من نفسها.