الشوابكة مديرا عاما بالوكالة لدائرة الاحصاءات العامة

عمان- الغد- قرر وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي تعيين مساعد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور شاهر الشوابكة مديرا عام بالوكالة لدائرة الاحصاءات العامة اعتبارا من اليوم.

يذكر أن الشوابكة حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد، وقد تدرج في العديد من المواقع والمناصب الإداية والإشرافية واهمها رئيسا لقسم احصاءات النقل ومدير مديرية المسوح الاقتصادية ومديرا تنفيذيا لعدة مشاريع إحصائية ويتمتع بخبرة دولية خارجية.