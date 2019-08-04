الشواربة: الأمانة مقبلة على مرحلة “التغيير الشامل”

عمان- الغد- أكد أمين عمان الدكتور يوسف الشواربه أن الأمانة مقبلة على مرحلة التغيير الشامل وهيكلة الدوائر والقطاعات وايجاد أدوار أخرى للمنطقة في ظل مشروع التحول الإلكتروني.

وكشف أن الإحالات على التقاعد ستصدر إعتبارا من بعد عيد الأضحى ، مشددا على أنه لن يخضع لأي واسطة في هذا الموضوع وأن التقاعدات ستتم وفق ما تقتضيه خطة التغيير الشامل التي ستطبقها الأمانة فيما يتعلق بالأدوار للدوائر والمناطق والقطاعات وبما يتوافق مع انجاز مشروع التحول الإلكتروني.

ولفت إلى أن أي مسؤول مستحق للتقاعد لن يتفاجىء بقرار التقاعد حيث سيتم إعلامه بذلك مسبقا مؤكدا أن التقاعد هو سنة الحياة الوظيفية مثمنا جهود كافة المتقاعدين الذين بذلوا جهودا كبيرة خلال عملهم في الأمانة.

وجدد الدعوة لكافة مستحقي التقاعد الإستفاده من الفرصة المتاحه والإمتيازات الوظيفية التي منحها قرار مجلس الوزراء الأخير لمستحقي التقاعد حيث تقدم لغاية الآن 37 موظفا للاستفاده من هذا القرار.