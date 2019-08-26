الشواربة: الباص السريع سيكون بخدمة الأردنيين في 2021

محمد الكيالي

عمان– قال أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، عندما تشرفت باستلام إدارة عمان كان هدفي تطوير العاصمة وخاصة قطاع النقل، وأن الأمانة وصلت الآن لنسبة 52 % من تحول الخدمات إلكترونيا، وستكون ملزمة مع نهاية العام المقبل بأن تكون خدماتها إلكترونيا بالكامل.

جاء ذلك في حوار إعلامي مساء الاثنين، بالملتقى الإعلامي الذي ينظمه كل من مركز حماية وحرية الصحفيين بالتعاون مع شركة زين.

وأضاف الشواربة أن أ حد أسباب المديونية هو كوريدور عبدون، مبيننا أن 23 ألف موظف في الأمانة هو عدد ضخم لكن لا يشكل العبء المالي على موازنتها.

أمانة عمان ركزت على الاستثمار والتشريعات والنقل العام ، وأنها تقدم أكثر من 120 خدمة للمواطن.

وبخصوص الباص السريع، قال الشواربة إن أعمال البنية التحتية للباص السريع ستنتهي بنهاية العام 2020، وستقدم 151 حافلة لخدمة المواطن العام المقبل، مشيرا إلى أن الباص السريع سيكون بخدمة الأردنيين في النصف الأول من العام 2021.

وأضاف أن مشروع الباص السريع بدأ منذ العام 2009 وتعطل لظروف كثيرة منها الحديث عن الفساد، والمشروع الآن يسير بعد أن خسره المواطن لسنوات.

وبين الشواربة ان الحافلات مملوكة بالكامل للأمانة وعلى أعلى المستويات، مضيفا، أن المشروع ليس للنقل العام فقط وإنما لإعادة تأهيل الطرقات وتحسين ممرات المشاة وتطوير المرافق التي يمر بها الباص السريع، ومواجهة الازدحامات المرورية عبر تخفيض إعداد السيارات في الطرقات عبر حلول منتظمة وممنهجة، ذلك لرفع كفاءة خدمات النقل العام وهي إحدى رؤى امانة عمان.

وقال الشواربة أنه ستكون هناك كاميرات مراقبة في الحافلات لمراقبة أي راكب يمارس ممارسات سلبية، وأنه سيكون هناك مواقف خاصة ذات شاشات الكترونية وأرصفة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي نفس السياق قال الشواربة إن محور التشغيل سيكون بنسبة 51 % لمشغل دولي و 49% ٪ لمشغل محلي وذلك لهدف نقل الخبرة الدولية للأردن،.

وبين أن نظام التحصيل المتبع عبر شركة ثالثة هو نظام دولي سيتم بناؤه على مراحل عبر شركات الاتصالات ومعتمد من البطاقات الائتمانية والصراف الآلي، وأن النظام قابل للائتلاف مع أي نظام دولي اخر في اي دولة حول العالم.

من جهة أخرى، قال أمين عمان إن التفتيش الإلكتروني خفض عدد المفتشين من 377 مفتشا إلى 120 مفتشا، وأنه تم تحويل اكثر من 20 حالة انتحال مفتش امانة لدى المدعي العام منذ بداية العام الحالي.