الشواربة: البنية التحتية لعمان قوية.. والشكاوى لن تنتهي

عمان- الغد- أكد أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، أن شبكة البنية التحتية لمدينة عمان قوية، وتخضع سنوياً لأعمال تحديث وتطوير بما يتواءم مع نمو المدينة والزيادة السكانية .

وشدد الشواربة على أن الأمانة تقوم كل عام برصد كافة المواقع التي تشهد في المواسم المطرية مشاكل في بنيتها التحتية؛ ليتم معالجتها وتقديم الحلول الاستراتيجية التي تمنع تكرار مثل هذه المشاكل في المستقبل .

واضاف الشواربة لبرنامج “ستون دقيقة” على التلفزيون الأردني، مساء أمس الجمعة، أنه تم التنسيق مع سلطة المياه لإعادة تأهيل شبكتي الصرف الصحي وتصريف مياه الامطار في منطقة الدوار السابع التي شهدت تجمع لمياه الامطار مساء أمس نتيجة للهطول المطري الغزير في المنخفض الجوي الذي يؤثر على المنطقة حالياً .

وقال إن الملاحظات والشكاوى لن تنتهي، وأن أمانة عمان على استعداد وجاهزية دائمة في جميع مناطق العاصمة للتعامل مع الظروف الجوية، وهي أيضاً حريصة على مواصلة أعمالها في تحديث شبكة البنية التحتية لمدينة عمان ومواكبة تطورها .

وحول قطاع النقل العام، أكد الشواربة ان أمانة عمان تعمل وفق خطة استراتيجية واضحة المعالم هادفة لتوفير منظومة نقل عام متكاملة فضلا عن تحديد احتياجات المدينة من خدمات النقل العام في المستقبل .

واضاف أن الأمانة ستنتهي مع نهاية العام 2020 من كافة الأعمال الإنشائية لمشروع الباص سريع التردد، والبالغ كلفته الإجمالية 170 مليون دينار، حيث سيتم طرح العطاء التشغيلي للمشروع في العام 2021.

وتابع الشواربة، ان المشروع الذي يتضمن 28 محطة تحميل وتنزيل منها أربع محطات رئيسية، سيعمل على توفير الحلول المرورية في التقاطعات والشوارع التي سيمر فيها ورفع كفاءة الحركة المرورية والتخفيف من الازدحامات المرورية .

وشدد على أن الأمانة حريصة على التواصل مع كل الشرائح المجتمعية التي تضررت جراء بعض الأعمال الإنشائية لمشروع الباص سريع التردد، لافتا إلى أن المشروع سيخدم الشريحة الأكبر من المدينة وهو مشروع استراتيجي ووطني يجب تنفيذه لما في من خدمة للمدينة ومواطنيها .

وأشار إلى أن الامانة بصدد تشغيل 150 حافلة جديدة ضمن شركة رؤية عمان “باص عمان ” لتغطية باقي مناطق العاصمة .

واكد الشواربة أن الأمانة مع نهاية عام 2020 ستنتهي من مشروع التحول الالكتروني في خدماتها، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتبسيط وتسهيل الإجراءات على متلقيها وتحقيق الحيادية والنزاهة في اتخاذ القرار ومحاربة الفساد. .