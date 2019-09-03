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الشواربة: العمل بالدوار الخامس يستغرق 6 شهور

منذ ساعة واحدة
أمين عمان يتفقد سير الأعمال التحضيرية لإزالة الدوار الخامس ووضع إشارة مرورية
أمين عمان يتفقد سير الأعمال التحضيرية لإزالة الدوار الخامس ووضع إشارة مرورية

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عمان- الغد- تفقد أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة اليوم الثلاثاء، سير الأعمال التحضيرية لإزالة الدوار الخامس ووضع إشارة مرورية كبديل عنه ضمن أعمال الباص سريع التردد والتحسينات المرورية في الموقع.

وقالت الأمانة في بيان إن إزالة الدوار وتركيب الإشارة الضوئية يأتي نتيجة دراسة مشتركة أجرتها الأمانة بالتنسيق مع إدارة السير المركزية للتعامل مع الكثافة المرورية على الدوار ولتسهيل وضبط الحركة المرورية.

وكذلك ضمن عطاءات مشروع الباص سريع التردد والتحسينات المرورية للوصلة المرورية (شارع الشريف ناصر بن جميل وشارع الكندي وصولا للدوار الخامس ومن ثم تقاطع شارع محمد علي جناح مع شارع الأميرة بسمة).

وأكد الشواربة أن “إجراء أي تحسينات أو مشروع مروري يمر في بدايات صعبة، وأن التحويلات لن تكون بكفاءة الطرق التي اعتاد عليها المواطنون الذين نراهن على وعيهم لأهمية هذا المشروع الوطني، لافتا أن أعمال البنية التحتية والتحسينات المرورية هي مشاريع إستراتيجية في وسط المدينة تتطلب إجراء تحويلات مرورية”.

ولفت الشواربة إلى أن الأعمال ستستمر إلى 6 شهور بحيث سيكون المشهد مختلف بعد انتهاء هذه المرحلة التي ستخضع للتقييم إن كانت ستستمر كإشارة ضوئية.

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