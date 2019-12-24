الشواربة: بنهاية 2020 لن يحتاج أي مواطن مراجعة أمانة عمان

عمان- الغد- قال أمين عمان يوشف الشواربة، إنه لن يراجع أي مواطن أمانة عمان بحلول نهاية 2020، حيث ستكون الخدمات الكترونية 100%.

وقال الشواربة، إن نسبة الانجاز الكلي في مشروع الباص السريع بلغت 55 بالمائة، مبينا أن الحكومة وأمانة عمان تعمل على تنفيذ خطة عملية تنتهي في 2020 باستثناء تقاطع طارق الذي يحتاج الى ستة شهور اضافية، مشيرا إلى أن النقل العام خدمة وليس استثمار.

وبشأن بركة البيبسي، لفت الشواربة إلى أنه سيتم تحويلها إلى حديقة عامة بحلول آذار 2020 بكلفة 12 مليون دينار وجاري العمل على المشروع حالياً.