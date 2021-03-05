الشواربة: تسمية أحد شوارع عمان وإحدى قاعات الأمانة باسم الراحل عقل بلتاجي

عمان – الغد – كشف أمين عمان يوسف الشواربة عن تسمية أحد شوارع العاصمة عمان وإحدى القاعات داخل الأمانة باسم الراحل عقل بلتاجي تكريما له.

وقال الشواربة خلال تصرحيات تلفزيونية الجمعة، إن أمانة عمان تعتز برجالاتها، وأن الراحل بلتاجي كان قد شغر منصب أمين عمان سابقا.

وتوفي أمين عمان السابق عقل بلتاجي الأحد 2021-02-28، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وبلتاجي هو من مواليد غزة شغل منصب أمين مدينة عمّان منذ أن تم تعيينه بهذا المنصب في 8 أيلول 2013 بقرار من مجلس الوزراء، وحتى استقالته في آذار 2017.

كما شغل بلتاجي وهو عضو في مجلس الأعيان الأردني مناصب عديدة أبرزها مستشار الملك الأردني في الديوان الملكي الهاشمي، ورئيس مجلس المفوضين / سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في مدينة العقبة، جنوب الأردن، وزيراً للسياحة والآثار.