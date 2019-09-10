الشواربة: توجه لوضع 40 نقطة شحن مجانية لمركبات الكهرباء

عمان – الغد- كشف أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة عن نية الأمانة وضع 40 نقطة شحن مجانية للمركبات التي تعمل على الكهرباء في مناطق أمانة عمان لتحفيز المواطنين على اقتناء المركبات الصديقة للبيئة.

وأضاف خلال جلسة حوارية نظمها منتدى النهضة الفكري وأدارها مدير مركز الدراسات في الجامعة الأردنية الدكتور زيد عيادات، تحت عنوان “عمان مدينة النور”، ان الأمانة ستباشر قريبا بزراعة سطح مديرية منطقة المدينة ثم التوجه لباقي مباني الأمانة لتكون أسطح خضراء بما يسهم في تخفيض درجات الحرارة واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين.

وبين أن عمان حصلت على لقب مدينة النور قبل حوالي شهرين، وحظيت به من قبل المفوضية السامية للاجئين لدورها باستضافة واحتضان اللاجئين، مؤكدا “أننا عندما نعمل على إعداد استراتيجياتنا وخططنا وأهدافنا يجب أن تتفق مع التنمية المستدامة وهو ما حظيت به أمانة عمان من الفرص والدعم الاستثنائي من المنظمات الدولية والاتفاقيات المشتركة” .

وبين الشواربة خلال الجلسة الحوارية أن غياب منظومة النقل العام الحقيقية والضغط على البنية التحتية في ظل النمو السكاني وتوسع المدينة وما يشهده العالم من تغير مناخي دفع الامانة لبناء استراتيجية تعتمد على أربع محاور رئيسية هي: النقل العام، وتطوير التشريعات، ومشروع التحول الالكتروني، وإيجاد ذراع استثماري بالاعتماد على أصول الامانة.

وقال، إن استراتيجية الامانة ورؤيتها لتطوير منظومة النقل العام انبثقت من التوجيهات الملكية لخدمة المواطن، وان أعمال البنية التحتية لمشروع الباص سريع التردد ستنجز نهاية عام 2020 ، فيما سيتم تشغيله من خلال مشغل دولي عام 2021، مؤكدا أن الأمانة تقوم حاليا ببناء محطات رئيسية للباص السريع ، وتقوم ولأول مرة بتاريخ المملكة بإنشاء مصاعد هوائية وأدراج كهربائية في الشوارع.

وأضاف “لا نتعامل مع النقل العام على أساس نقل الراكب من نقطة إلى نقطة بل كمشروع وطني استراتيجي تنموي يكون له انعكاس إيجابي على حياة المواطن بكل التفاصيل كونه يعتبر البوابة الكبيرة لخلق التنمية المستدامة من خلال تنمية أطراف المدينة ونمو الاستثمار بها وخلق فرص عمل “.

وناقشت الجلسة أبرز المحاور والمشاريع والخطط التي تعمل الامانة على إنجازها في العاصمة عمان، وهوية المدينة العمرانية والبناء الأخضر واستراتيجية الأمانة لمواجهة آثار وتداعيات التغير المناخي على المدينة.