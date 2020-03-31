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“الشواربة”: خفض عدد العاملين في مسلخ عمان إلى 50%

منذ 17 دقيقة

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عمان – أكد أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية ومراقبتها داخل مسلخ عمان بتكثيف عملية التعقيم وترك مسافة آمنة بين الأشخاص حيث تم خفض عدد العاملين فيه إلى 50 بالمئة.
وشدد الشواربة خلال تفقده اليوم الثلاثاء، إجراءات المسلخ لعملية ذبحيات المواشي والدواجن، على ضرورة اتباع التجار للاشتراطات الصحية في هذا الظرف الاستثنائي لازمة كورونا بارتداء الكمامات والقفازات. وبين “أننا نمتلك مخزونا امن وكاف وكل ما نحتاجه في هذا الظرف الدقيق هو الهدوء والانضباط واتباع الإرشادات الحكومية للصالح العام.
من جهته، قال مدير المسلخ الدكتور شادي العثمان، إنه تم إرسال رسائل للتجار نصت على ان استلام المواشي الحية في المسلخ تم تحديده للساعة التاسعة صباحا؛ لافتا الى تعقيم سيارات نقل المواشي الحية وسيارات نقل اللحوم المبردة عند دخولها للمسلخ على الباب الرئيسي. واضاف ان أي تاجر يدخل المسلخ يتم فحص درجة حرارته من خلال فريق طبي، كما يتم اثناء العمل تعقيم خطوط الإنتاج بمواد آمنة . من جانبه، قال الناطق الإعلامي لأمانة عمان ناصر الرحامنة، ان مسلخ الامانة يعد من أهم المرافق حيث يخدم العاصمة ومحافظات المملكة ويستقبل التجار ضمن برنامج زمني متفق عليه مسبقا.
بترا

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