الشواربة: عمان تستحق أن نحافظ على نظافتها

عمان- الغد- قال امين عمان الدكتور يوسف الشواربة إن عمان تستحق ان نقدم لها الكثير وان نحافظ على نظافتها.

واضاف خلال رعايته اليوم الاربعاء حفل اختتام حملة ادارة النفايات الصلبة “الحفاظ على نظافة مدينتنا” في مركز الحسين الثقافي برأس العين والتي نفذت في 20 مدرسة حكومية في العاصمة عمان ” اننا فخورون بابنائنا الطلبة الذين شاركوا في هذا البرنامج الوطني المهم”.

واشار الى ان الهم الاكبر الذي تواجهه المدينة الان هو الزيادة غير الطبيعية بعدد السكان والظروف الاستثنائية في المنطقة التي ادت الى لجوء مليون و300 الف سوري اضافة الى لاجئين من دول عربية اخرى الامر الذي شكل ضغطا كبيرا على البنية التحتية للمدينة وخاصة ما شكله من ضغط على نظافة بيئة عمان بسبب زيادة كميات النفايات اليومية التي تتعامل معها الامانة.

وقال ان الامانة كمؤسسة بلدية تقوم بتحمل مسؤولياتها في المحافظة على نظافة المدينة وما يهمنا اكثر هو تسليط الضوء على سلوك المواطن في تعامله مع النفايات الصلبة وضرورة تغيير هذا السلوك ليكون ايجابيا للحفاظ على عمان نظيفة.

وبين الشواربة ان نجاح المشروع يتأتى من مشاركة طلبة المدارس فيه ومعرفتهم بأهمية دورهم المستقبلي في الحفاظ على البيئة ونظافة مدينتهم، فخطابنا اليوم ليس للجهات الرسمية والمؤسسات ولكن للطلبة الذين نفخر بهم ونسعى لإيصال رسالتنا لهم والتواصل معهم فهم جزء مهم من المجتمع .

وقالت سفيرة الاتحاد الاوروبي في الاردن ماريا هادجينيودوسيو إن اهم القضايا التي تزعجنا الان هي تلوث البيئة والتغيرات المناخية، وفي الاتحاد الاوروبي طورنا عددا من الانظمة لإدارة النفايات تمكنا من خلالها من اعادة تدوير 90 بالمائة منها، وهذا الامر الذي نطمح لتوسيع انتشاره في العالم وخاصة مع اصدقائنا وشركائنا القريبين كالأردن وهدفنا ان نوجد جيلا شابا جديدا واع حول البيئة واهميتها وضرورة تغيير السلوك اليومي في التعامل مع النفايات. وعبرت المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية الدكتورة هايكة هارمجارت عن شكرها لأمانة عمان ووزارة التربية والتعليم وجميع المدارس والطلاب الذين ساهموا في انجاح الحملة.

وقالت: إننا نحتفل اليوم بالفي طالب وطالبة اعمارهم بين 10 و 11 عاما ممن تعلموا معا ماذا يحدث للنفايات من بداية انتاجها وكيف تدار وما هو تأثيرها على البيئة ونأمل ان يطبق الطلاب ما تعلموه من اساليب للحد من النفايات واستعمال السبل التي اكتسبوها خلال الحملة للحفاظ على مدينتنا عمان جميلة ونظيفة.

وقالت المدير العام لشركة قلوب متحدة ومبادرة جرين ويلز-الجهة المنفذة للحملة- رائدة صبحة إن هذه المبادرة كانت فرصة للطلبة للتعلم حول موضوع النفايات وادارتها .

واضافت: نؤمن بمسؤوليتنا جميعا وبشكل يومي نحو بيئتنا وهذه البداية التي نأمل ان تستمر ونعدكم بان التغيير للافضل سيكون على ايدي ابنائنا الطلبة والمطلوب فقط ان نكون معهم والى جانبهم.