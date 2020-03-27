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الشواربة: فتح مسلخ ذبح المواشي يوم الأحد

منذ ساعة واحدة
أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة

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عمان-الغد- قال أمين عمان، يوسف الشواربة، الجمعة، إن نه تم افتتاح السوق المركزي اليوم وبدأ باستقبال الخضار والفواكه.
وأضاف الشواربة، خلال إيجاز صحفي، أنه تم التنسيق مع عدة جهات لوضع سقف سعري للمواد الأساسية من الخضار والفواكه.
وبين أن الأمانة أعلنت عن فتح مسلخ عمان للدواجن من صباح السبت.
وأكد الشواربة أنه سيتم افتتاح مسلخ عمان للمواشي من صباح الأحد ، مضيفا إلى أن العمل في مسلخ الأمانة يتم وفق المعاير العالمية.
وبين أن كوادر الأمانة تقوم بواجبها باتخاذ تدابير السلامة والوقاية وتعقيم المرافق العامّة.

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