الشواربة لـ”الغد”: جميع خدمات “الأمانة” ستكون إلكترونية في 2021 – فيديو

مؤيد أبو صبيح

عمان – أكد أمين عمان يوسف الشواربة؛ أن شهري أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر) 2020، سيكونان بداية لمس المواطنين لوجود الباص سريع التردد في عمان كحقيقة واقعة.

ولفت، في حوار له مع “الغد” بمقرها وبتزامن مع احتفالها بذكرى انطلاقتها السادسة عشرة، إلى أن خطة عمل الأمانة، ترتكز على 4 محاور رئيسة، تتضمن: انتهاء العمل بمشروع الباص السريع والنقل العام، والاستثمار وتطوير التشريعات، والتحول الإلكتروني.

وقال الشواربة إنه في مطلع العام 2021 لن يكون المواطن بحاجة إلى مراجعة دوائر الأمانة، إذ ستكون خدماتها كافة “إلكترونية”.

وبشأن تخوفات المواطنين من أعمال “الباص السريع” على شارع الشريف ناصر بن جميل، قال إننا ندرس “جميع الخيارات، وسنعمل مع الجميع لتخفيف الأضرار على الشارع والمواطنين بما يحقق المصلحة العامة”.

وأشار إلى أن الأمانة؛ خصصت في موازنتها للعام الحالي نحو 4 ملايين دينار، دعما للنقل العام، بينما تنفق نحو 60 مليون دينار على أعمال النظافة سنويا.

وفي رد على سؤال حول راتب منصب أمين عمان؛ قال الشواربة إن “راتب الأمين ثابت لا يزيد ولا ينقص، وهو منصوص عليه بقرار من مجلس الوزراء”، مشيرا إلى أن كلفة رواتب موظفي الأمانة سنويا تبلغ نحو 120 مليون دينار.

وفيما يلي نص الحوار..